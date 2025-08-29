Professora empurra e puxa crianças pelo braço em creche do RS. Vídeo

Uma professora, de 50 anos, é investigada por maus-tratos contra alunos em uma creche particular de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A denúncia foi feita pelos pais de uma das crianças, de 1 ano e 6 meses. O caso ocorreu 20 de agosto, e foi divulgado nesta sexta-feira (29/8). A mulher foi demitida.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que a mulher puxa várias crianças pelos braços e as empurra com força, jogando-as para trás. Após puxões e empurrões, as crianças caem.

Uma monitora e outra professora que também estavam na sala não prestam auxílio às vítimas.

Veja o vídeo:

O caso veio à tona após os pais da criança, de 1 ano e 6 meses notarem uma mudança no comportamento do menino ao buscá-lo na creche. Segundo o depoimento à Polícia Civil de São Leopoldo, a mãe disse que ele estava choroso e sentia dor.

Leia também

A mãe levou o filho ao médico, que disse que ele estava com uma lesão no cotovelo, que, segundo ele, “não seria decorrente de um tombo acidental, mas sim de uma ‘pegada diferente’ ou puxada”.

Após a consulta, os pais procuraram a delegacia de São Leopoldo para registrar ocorrência por maus-tratos e lesão corporal. A polícia pediu que a creche fornecesse as imagens da câmera de segurança da sala, que confirmaram a agressão.

“Integridade dos alunos”

Em nota, a Escola de Educação Infantil Estação da Criança informou que a professora foi demitida imediatamente após tomarem conhecimento da agressão e que se colocou à disposição da família da criança.

“Não compactuamos nem compactuaremos com qualquer forma de violência, negligência ou desrespeito no âmbito escolar. Nossa atuação permanecerá pautada no compromisso inabalável com a proteção da infância, a ética educacional e a integridade dos alunos”, informou.

A Polícia do Rio Grande do Sul informou que investiga o caso como lesão corporal e maus-tratos. Além do caso do menino, as autoridades devem procurar os pais das outras crianças que também foram empurradas pela professora.

Violência em escolas no Rio Grande do Sul

Um menino, de 4 anos, foi agredido por uma professora em 19 de agosto em uma escola particular no Rio Grande do Sul. Após a agressão, a criança teve uma luxação na gengiva, sangramento na boca e ficou com dentes moles.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento em que a professora atinge a criança na cabeça usando livros e, logo em seguida, sai da sala com ela. Tudo acontece na presença de outras crianças.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a professora por lesão corporal contra o aluno e outras crianças. A mulher também foi demitida da instituição de ensino.