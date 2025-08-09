9 de agosto de 2025
“Programa do João”, com Neymar, estreia hoje no SBT

Escrito por Portal Leo Dias

O “Programa do João”, com João Silva, exibido na Band entre outubro de 2023 e julho de 2025, estreia neste sábado no SBT, logo após o “Sabadou”, da Virgínia Fonseca.

E vem com a proposta de combinar entretenimento e nostalgia, entre conteúdos atuais e “uma abordagem vibrante, que mistura o melhor da televisão tradicional com o dinamismo das redes sociais”.

Tudo isso, pretende-se, permeado ou alinhavado por boa conversa, grandes histórias e momentos inesquecíveis, sempre com o carisma e a leveza do seu apresentador.

O programa aposta em entrevistas que apresentam novas facetas de figuras consagradas, além de matérias externas que promovem encontros emocionantes e quadros que renovam a conexão entre diferentes públicos.

“Todo programa de entretenimento é uma coisa especial. Muita gente demora uma, duas horas para voltar do trabalho, às vezes tem algum familiar passando por tratamento de saúde, ou até mesmo a pessoa não está muito bem, e encontra um tempinho para desligar dessa realidade difícil”, diz João.

Em cima disso, Neymar será uma das atrações desta noite. O jogador, desde 2019, embora sempre muito requisitado, não vinha conseguindo atender convites de programas da televisão brasileira, como “Fantástico” e Luciano Huck, entre outros.

A exceção, no caso, foi agora. Nesta volta de hoje, o jogador participa de uma atividade especial, que promete resgatar memórias e criar novos momentos entre gerações.

O desafio é um jogo de botão, em matéria inédita, trazendo à tona a nostalgia desse clássico de infância, enquanto ele abre o coração em uma conversa profunda sobre família, legado e o valor dessas conexões que atravessam o tempo.

Lucas Guimarães, Sonia Abrão, Bola e GKay são outras atrações.

