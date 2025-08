“Programa João Silva”: o que esperar da nova aposta do SBT com estreia marcada para agosto

No próximo sábado (9/8), João Silva estreia no SBT com programa cheio de nostalgia e bastidores da TV

Na véspera do Dia dos Pais, João Silva estreia no SBT o “Programa João Silva”, que tem como maior objetivo unir a nova e a velha geração de espectadores em uma mesma atração, que promete ser dinâmica, divertida e, como o próprio apresentador disse em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, cheia de bastidores dos principais nomes da TV, do esporte e das redes sociais.

“Se tem uma coisa que você pode esperar desse programa são os bastidores. Vamos mostrar os bastidores tanto da festa [de inauguração do programa], quanto de outros programas do SBT. Já gravamos no ‘A Praça É Nossa’, com Danilo Gentili, com a Virginia. Então, todo programa vai ter alguma coisa de bastidor”, diz João.

Veja as fotos João Silva na chamada para estreia do "Programa João Silva" no SBT

O principal quadro do programa, e o favorito do seu apresentador, será o “Duelo de Gerações”, em que duas duplas de celebridades, uma de nomes que estão em alta no momento, e outra de veteranos que marcaram a história do entretenimento. No primeiro episódio, por exemplo, João Silva recebe Gkay e Lucas Guimarães, que vão disputar contra Sônia Abrão e um quarto convidado.

Matérias fora do estúdio e entrevistas exclusivas também serão um grande foco do programa, que planeja mostrar novas facetas de figuras consagradas de dentro e fora da emissora, além de promover encontros e reencontros que pretendem emocionar o público.

Para começar com chave de ouro, e em homenagem ao Dia dos Pais, João Silva irá até a casa de Neymar Jr. em Santos, onde conversa com o craque e o pai e empresário, Neymar Santos, sobre família, legado, negócios, e claro, muito futebol.

Quais serão os outros quadros do “Programa João Silva”

Já imaginou ver o jogador do time do coração enfrentando um dia de ambulante na porta do estádio? Ou ver sua cantora favorita se emocionando na igreja onde deu os primeiros passos na carreira musical? Essas são justamente cenas que João Silva quer trazer para a nova fase profissional no SBT.

Confira a seguir os demais quadros que a emissora e o apresentador prometem para o público:

Bastidores e Curiosidades do SBT

Neste quadro, João leva o público pelos corredores dos estúdios do SBT, revelando tudo o que de fato acontece nos bastidores da emissora, com curiosidades das personalidades e atrações que marcaram e ainda marcam a história do entretenimento brasileiro.

Anônimo Por Um Dia

Disfarçados para não serem reconhecidos, João Silva leva o convidado a uma viagem ao passado, para conhecer a rotina, pessoas e lugares especiais que marcaram a vida do entrevistado antes da fama.

CLTreta

No quadro, celebridades aceitam o desafio de viver um dia como trabalhadores de profissões comuns sob o regime CLT, como porteiro de um edifício ou atendente de um drive-thru – e claro, conferindo a reação do público ao descobrir quem estava de verdade por trás do uniforme.

Na Fonte do Sucesso

João Silva – talvez em uma inspiração ao clássico “Arquivo Confidencial” do programa comandado pelo pai – revisita momentos marcantes da trajetória de personalidades nacionais, relembrando desde o início de suas jornadas e as origens que moldaram quem são hoje. O momento mais emocionante fica para o final:, quando João reúne todos os depoimentos e momentos capturados durante a investigação e os apresenta como uma surpresa para a celebridade.

Voltando a Fita

João Silva e o convidado revivem momentos marcantes de programas do SBT, recriando quadros icônicos que fizeram história. A cada edição, um famoso participa da recriação, atendendo ao pedido de um fã ou até de outra celebridade – como o “Qual É a Música?” ou o “Sonho Maluco”