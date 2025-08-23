Programa Juntos Pelo Acre distribui mil kits de roupas e leva serviços gratuitos a Tarauacá

Nos dias 22 e 23 de agosto, a população de Tarauacá recebeu mais uma edição do Juntos Pelo Acre, em parceria com o projeto MP na Comunidade, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A ação foi realizada na Escola Municipal Professor José Augusto de Araújo, com uma série de atendimentos gratuitos.

Um dos destaques foi a entrega de mil kits do Vestuário Social para famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, equipes do MPAC estiveram presentes com a Ouvidoria, recebendo denúncias e escutando a comunidade. Também participou o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo (Caop Meio Ambiente), que ofereceu orientações voltadas para a área ambiental.

A ação contou ainda com a parceria da Energisa, que disponibilizou cadastros para substituição de geladeiras, ventiladores e lâmpadas por equipamentos mais econômicos, além de serviços de negociação de débitos. Já as secretarias de saúde do Estado e do município garantiram atendimentos médicos, testes rápidos, aferição de glicemia e medição da pressão arterial.

Durante a abertura, Rosa Martins, assessora administrativa do Ministério Público, destacou a relevância da união entre as instituições:

“Agradecemos à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na pessoa da vice-governadora Mailza Assis, e ao Governo do Estado pela parceria. Essa união é fundamental para levar serviços e apoio às pessoas da comunidade que mais precisam”.

A coordenadora da iniciativa, Leidna Chaves, também ressaltou o impacto positivo do programa:

“O programa Juntos pelo Acre, mais uma vez, está levando dignidade para quem mais precisa. Essa parceria com o Ministério Público do Estado tem dado muito certo e tem feito a diferença na vida da população”.

Moradora beneficiada pela ação, Maria Costa aproveitou a entrega de roupas e agradeceu o apoio recebido:

“Agradeço ao governo e à vice-governadora Mailza Assis por uma ação como essa, que ajuda tantas pessoas que estão precisando”.

Além da distribuição na escola, as equipes do programa, atendendo a um pedido da vice-governadora Mailza Assis, visitaram famílias que tiveram suas casas atingidas por incêndios. Nessas residências, foram entregues kits de roupas para cada membro das famílias afetadas.