Programação da Expoacre 2025 tem ECOfest e motocross neste sábado; CONFIRA

A programação da 50ª edição da Expoacre segue movimentando o Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Neste sábado (3), oitava noite da feira, a agenda inclui capacitações voltadas ao setor agropecuário e uma atração esportiva com expectativa de grande público: o tradicional motocross.

Neste sábado também é dia da ECOfest, rolê ecológico de música eletrônica que promete movimentar a noite na feira.

Pela manhã, serão realizados dois cursos técnicos: Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas e Operação em Escavadeira Hidráulica, ambos com início às 8h. As formações integram os esforços da feira em qualificar profissionais do campo.

À noite, às 18h, o motocross será a principal atração. A modalidade esportiva, já tradicional no evento, atrai entusiastas da velocidade e adrenalina, reforçando o caráter diverso da Expoacre 2025.