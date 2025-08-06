8 de agosto de 2025
Programação do Festival do Açaí, cliques da Expoacre e mais na coluna da Kelly Kley

A festa acontece entre os dias 14 e 17 de agosto, prometendo movimentar a economia local, atrair turistas e valorizar a cultura regional

Com fim da ExpoAcre, atenções se voltam ao XXVI Festival do Açaí em Feijó

Após o encerramento da ExpoAcre, os olhares agora se voltam para o município de Feijó, que se prepara para sediar o XXVI Festival do Açaí, um dos eventos culturais mais tradicionais do estado. A festa acontece entre os dias 14 e 17 de agosto, prometendo movimentar a economia local, atrair turistas e valorizar a cultura regional.

Este ano, o festival contará com quatro atrações nacionais de peso que prometem agitar o público: Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho. Além dos shows, o evento celebra o açaí, fruta símbolo da região, com programação que inclui concursos, feira de artesanato, gastronomia típica e atividades culturais.

Feijó, considerada a “capital do açaí”, vive a expectativa de receber muitos  visitantes durante os quatro dias de festa.

No Glamour da Semana 

A elegância marcou presença! A bela empresária Andressa Brito foi destaque com sua produção impecável para a ExpoAcre 2025. Em um clique exclusivo, ela esbanja charme e sofisticação, comprovando que estilo e atitude caminham juntos.

Despedida e celebração com boas companhias

Na noite da última terça-feira (05), os amigos Kelly Kley, Márcia Abreu, Claudia Souza e Moisés Alencastro se reuniram para um encontro especial de despedida da jornalista Jocely Abreu, que atualmente reside em Fortaleza e esteve no Acre para apresentar a ExpoAcre.

O momento também foi marcado por uma doce surpresa: a comemoração antecipada do aniversário da jornalista Robertha Moura, que completa mais um ano de vida no dia 14 de agosto e celebrará a data em São Paulo.

Com boa comida, conversa animada e muito carinho, a noite foi repleta de afeto e boas energias entre amigos queridos.

Foto 6 – Essa colunista com a jornalista Jocely Abreu

Foto 7 – 6 Na foto os amigos, Marcia, Moisés, Robetha, Claúdia, Lucas, Kelly Kley e Jocely Abreu.

Foto 8 – Robertha Moura

Domingo é Dia dos Pais! 

A  Clínica Estetic Face preparou uma surpresa especial para homenagear quem sempre cuidou de você. Uma super promoção foi pensada com carinho para deixar todos os papais ainda mais lindos e de bem com a vida.

Porque eles também merecem um momento de autocuidado!

Agende já e celebre essa data com estilo e autoestima!

Contato: 68 99600 – 2514

Registro Especial 

Quero deixar registrado aqui o meu carinho e gratidão aos parceiros incríveis que estiveram comigo na apresentação da ExpoAcre 2025.

Meu muito obrigado à Loh & Rose Stores, Chapelaria Sol & Lua, K&K Bijoux, Flory Araújo, QGIV, Acre Frio e Tanis Gelato.

ExpoAcre em clima de festa! 

Os shows na ExpoAcre foram um verdadeiro sucesso de público e animação! O parque de exposições foi palco de noites inesquecíveis, embaladas pelos sucessos de Matheus & Kauan, Zezé Di Camargo & Luciano e Jorge & Mateus.

A energia do público e a performance dos artistas mostraram que a ExpoAcre continua sendo um dos eventos mais aguardados do estado.

Confira alguns flashes exclusivos capturados pelas lentes atentas de James Pequeno.

Advogados fundam associação voltada à valorização da classe no Acre 

Na última sexta-feira, 1º de agosto, o Theatro Hélio Melo, no Memorial dos Autonomistas, foi palco de um importante marco para a advocacia acreana: a fundação da Associação Acreana dos Advogados (Asad). A cerimônia reuniu dezenas de profissionais do Direito, além de representantes de instituições como a OAB Seccional Acre (OAB/AC), o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), a Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

A nova entidade nasce com o propósito de fortalecer a representatividade da advocacia no estado, promovendo a defesa intransigente das prerrogativas profissionais, incentivando a qualificação continuada e fomentando ações voltadas ao bem-estar da categoria.

A diretoria da Asad é presidida por Gilliard Nobre Rocha, tendo como vice-presidente Selene Fartolino, secretária-geral Andréa Milena Maia, e diretor-tesoureiro Luan Ferreira.

Com uma proposta moderna e colaborativa, a Asad pretende se somar às demais instituições do setor jurídico para ampliar os espaços de diálogo, atuação e valorização dos profissionais do Direito no Acre.

 

