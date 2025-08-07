Projeto “Águas do Caquetá” vence etapa municipal e representará Porto Acre na fase estadual

O projeto “Águas do Caquetá”, desenvolvido por estudantes da Escola União e Progresso, na Vila Caquetá, em Porto Acre, foi o grande vencedor da fase municipal da 6ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada na terça-feira, dia 05 de agosto. A vitória garante ao projeto a vaga para representar o município na etapa estadual do evento.

Idealizado inicialmente pela professora Maria da Conceição (Ceiça) e atualmente orientado pelo professor Mestre André Lucas dos Santos Ricardo, o projeto tem como foco a revitalização de um manancial de água que percorre os fundos da escola. A proposta é transformar o local em um espaço pedagógico ao ar livre e também em um potencial ponto turístico para a comunidade.

As alunas Emily Vitória (delegada titular) e Ingridi Passarine (delegada suplente) foram as representantes do projeto, que venceu com quatro votos, superando outras escolas participantes de Porto Acre. A iniciativa já havia sido destaque na Feira Itinerante Viver Ciências 2025, e agora ganha ainda mais visibilidade ao alcançar a próxima fase da conferência.

Além da preocupação ambiental e educacional, o “Águas do Caquetá” busca parcerias e incentivos para viabilizar a limpeza e conservação do manancial, promovendo o engajamento da comunidade local na defesa do meio ambiente.

Outro ponto relevante do projeto é a sua possibilidade de replicação em outras localidades que enfrentam problemas semelhantes com fontes hídricas e espaços abandonados. A proposta visa não apenas resolver questões ambientais, mas também integrar educação, sustentabilidade e valorização dos espaços naturais.

A etapa estadual da conferência acontecerá em breve, reunindo projetos de todo o Acre, e a expectativa é que o “Águas do Caquetá” continue conquistando apoio e reconhecimento.