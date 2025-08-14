Projeto de Rio Branco sobre consumo de água vence etapa estadual da Conferência Infantojuvenil

Na etapa estadual da 6ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada nesta quarta-feira (13), o grande vencedor foi Vinícios de Araújo Lopes, da Escola Santo Antônio II, localizada na comunidade Belo Jardim, em Rio Branco.

O projeto aborda a conscientização sobre o consumo responsável de água, destacando os problemas de alagações que afetam a comunidade e apresentando soluções para reduzir o desperdício. O objetivo é sensibilizar a população para mudanças de hábitos e para a preservação desse recurso natural tão importante.

Com a vitória, Vinícios representará o Acre na etapa nacional da conferência, em Brasília, levando ao cenário brasileiro os desafios ambientais enfrentados pela capital acreana.

Veja o vídeo: