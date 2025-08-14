13 de agosto de 2025
Projeto de Rio Branco sobre consumo de água vence etapa estadual da Conferência Infantojuvenil

Vinícios de Araújo Lopes, da Escola Santo Antônio II, representará o Acre na fase nacional em Brasília

Na etapa estadual da 6ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada nesta quarta-feira (13), o grande vencedor foi Vinícios de Araújo Lopes, da Escola Santo Antônio II, localizada na comunidade Belo Jardim, em Rio Branco.

Vinícios de Araújo Lopes, da Escola Santo Antônio II, em Rio Branco, foi o vencedor da etapa estadual e vai representar o Acre na fase nacional da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente/Foto: Ascom

O projeto aborda a conscientização sobre o consumo responsável de água, destacando os problemas de alagações que afetam a comunidade e apresentando soluções para reduzir o desperdício. O objetivo é sensibilizar a população para mudanças de hábitos e para a preservação desse recurso natural tão importante.

Com a vitória, Vinícios representará o Acre na etapa nacional da conferência, em Brasília, levando ao cenário brasileiro os desafios ambientais enfrentados pela capital acreana.

Veja o vídeo:

