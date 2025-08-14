Projeto ‘Diálogos Percussivos’ de João Gabriel Brito inicia circulação no Acre

Contemplado pelo Programa Rouanet Norte, do Ministério da Cultura – Governo Federal, e com patrocínio da Caixa Econômica Federal, o projeto “Diálogos Percussivos: Ritmos Brasileiros e os Instrumentos de Percussão”, liderado pelo percussionista e pesquisador João Gabriel Brito inicia a circulação por 10 municípios acreanos.

Com foco na percussão popular brasileira, o projeto circula com duas ações, sendo elas um show didático/musical instrumental de 1h, seguido por bate-papo com o público, e um workshop prático-teórico de 2h com vivências percussivas. A proposta é promover a escuta, a valorização e o aprendizado dos ritmos tradicionais e populares brasileiros, fortalecendo o acesso à música instrumental e à cultura percussiva no interior do Acre.

Agenda do Projeto:

• 19/08 – Sena Madureira

• 20/08 – Manoel Urbano

• 22/08 – Tarauacá

• 26/08 – Xapuri

• 27/08 – Epitaciolândia

• 28/08 – Brasiléia

• 29/08 – Assis Brasil

• 12/09 – Senador Guiomard

• 13/09 – Porto Acre

• 26/09 – Rio Branco

Com acesso gratuito, o projeto reafirma o compromisso com a democratização da cultura, a valorização da música brasileira e a ampliação do diálogo com o público por meio de atividades artísticas e formativas. A garantia de acessibilidade é parte central dessa proposta que conta com medidas arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais.

Para mais informações sobre como participar das atividades, acompanhe nas redes sociais: 📲 @percussao.acre e 📲 @acreativaproducoes