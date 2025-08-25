Projeto “Diálogos Percussivos” inicia segunda semana de circulação pelo Alto Acre

Contemplado pelo Programa Rouanet Norte, do Ministério da Cultura – Governo Federal, e com patrocínio da Caixa Econômica Federal, o projeto “Diálogos Percussivos: Ritmos Brasileiros e os Instrumentos de Percussão”, liderado pelo percussionista e pesquisador João Gabriel Brito, inicia a segunda semana de circulação do projeto que passará por 10 municípios acreanos.

Com foco na percussão popular brasileira, o projeto traz duas ações principais: um show didático/musical instrumental de 1h, seguido por bate-papo com o público, e um workshop teórico/prático de 2h, com vivências percussivas. A proposta é promover a escuta, a valorização e o aprendizado dos ritmos tradicionais e populares brasileiros, fortalecendo o acesso à música instrumental e à cultura percussiva no interior do Acre.

Segundo João Gabriel, o “Diálogos Percussivos” nasce da necessidade de abrir caminhos para reflexão e reconhecimento da percussão no Brasil e, em especial, no Acre:

“A percussão é a base de muitos dos ritmos que fazem parte da identidade da música brasileira. Com este projeto, queremos mostrar a sua importância, dialogar com a comunidade e valorizar essa linguagem musical que é, ao mesmo tempo, ancestral e contemporânea.”

Na primeira semana, o projeto já passou por Sena Madureira (19/08), Manoel Urbano (20/08) e Tarauacá (21/08), com grande participação e entusiasmo do público. E agora o projeto chega ao Alto Acre

📅 Agenda da Semana – Alto Acre

26/08 – Xapuri

📌 Local: Casa Branca (Rua Coronel Brandão, S/N, Centro)

27/08 – Epitaciolândia

📌 Local: Auditório da Escola Estadual Cívico Militar Joana Ribeiro Amed (Av. Santos Dumont, 1.236, Centro)

28/08 – Assis Brasil

📌 Local: Auditório da Escola Estadual Íris Célia Cabanellas Zannini (Rua Eneide Batista, 525, Centro)

29/08 – Brasiléia

📌 Local: Auditório da Escola Estadual Graça Rocha (Rua Jose Kairala, 72, Raimundo Chaar)

Programação do dia do evento:

🕒 15h – Workshop Vivências Percussivas

🕖 19h – Show Diálogos Percussivos

Com acesso gratuito, o projeto reafirma o compromisso com a democratização da cultura, a valorização da música brasileira e a ampliação do diálogo com o público por meio de atividades artísticas e formativas.

A garantia de acessibilidade é parte central da proposta, contemplando medidas arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais.

📲 Para mais informações e novidades, acompanhe nas redes sociais: @percussao.acre e @acreativaproducoes.

Créditos: Lei de incentivo à Cultura, Lei Rouanet | Produção: Percussão Acre em parceria com a AcreAtiva Produções e a Eita Pau Produções | Patrocínio: Caixa Econômica Federal | Realização: Ministério da Cultura