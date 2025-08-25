Projeto leva jovens e crianças pela primeira vez ao centro de Brasília

O projeto Explorando a Capital é uma iniciativa do Sesc-DF por meio do Turismo Social que visa levar crianças e adolescentes a conhecer monumentos e pontos turísticos do centro de Brasília.

O programa, realizado sempre às quartas-feiras, busca promover a inclusão social. Apesar de viverem em regiões administrativas próximas ao centro da capital, muitos participantes nunca haviam visitado pontos turísticos considerados patrimônios da humanidade, como a Catedral, Praça dos Três Poderes e o Congresso Nacional.

“Quando a gente olha para uma criança conhecendo algo novo, a gente vê esperança. Eles têm a sensação de que podem mais, que vão conhecer algo novo, que seria impossível. O Sesc-DF está fazendo isso pelas nossas crianças”, celebra Amanda Nunes, do Instituto Mãos Solidárias, que atende crianças e adolescentes na Cidade Estrutural e foi beneficiada pelo projeto.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O projeto Explorando a Capital é uma iniciativa do Sesc-DF por meio do Turismo Social que visa levar crianças e adolescentes a conhecer monumentos e pontos turísticos do centro de Brasília

2 de 3

Os passeios incluem estrutura necessária para garantir a comodidade e segurança aos participantes

3 de 3

O programa, realizado sempre às quartas-feiras, busca promover a inclusão social. Apesar de viverem em regiões administrativas próximas ao centro da capital, muitos participantes nunca haviam visitado pontos turísticos considerados patrimônios da humanidade, como a Catedral, Praça dos Três Poderes e o Congresso Nacional

Os passeios incluem estrutura necessária para garantir a comodidade e segurança aos participantes, sendo garantidos:

Ônibus com motorista;

Seguro;

Lanche;

Guia de turismo cadastrado pelo CADASTUR (Ministério do Turismo);

Acompanhamento de um analista técnico para assegurar o bom andamento das atividades.

Na próxima quarta-feira (27/8) 28 crianças do Centro de Educação de Primeira Infância Orquídea do Cerrado, em Ceilândia, viverão a experiência.

Para participar é preciso enviar a solicitação por e-mail para o: [email protected].