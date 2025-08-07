Promessa do Acre, Lukinhas é convidado para testes no Palmeiras, Athletico e Ferroviária

O futebol acreano segue revelando talentos. Desta vez, quem chama atenção é o jovem Davi Lucas de Souza Cruz, o Lukinhas, de Rio Branco. O garoto foi convidado para participar de testes em três importantes clubes do futebol brasileiro: Palmeiras, Athletico Paranaense e Ferroviária.

Nas redes sociais, Lukinhas compartilhou a novidade com uma mensagem repleta de fé e esperança, destacando a importância da oportunidade. “Três testes, três oportunidades, uma só fé!”, escreveu, demonstrando gratidão e mantendo os pés no chão.

Lukinhas já vem trilhando um caminho promissor. No ano passado, o jovem teve a chance de vestir a camisa do Sporting, de Portugal, integrando as categorias de base do clube que revelou nomes como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

Agora, com novas portas se abrindo no Brasil, o atleta acreano reafirma seu compromisso com o sonho de se tornar jogador profissional. A trajetória ainda está no início, mas o talento e a determinação já mostram que Lukinhas tem muito a conquistar pela frente.