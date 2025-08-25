Proposta de Nattan em show termina em separação de casal

Uma apresentação do cantor Nattan, durante a Festa do Folclore em Três Lagoas (MS), terminou em polêmica e na separação de um casal da plateia. No palco, o artista ofereceu R$ 1 mil para que um homem beijasse outra mulher.

Apesar dos pedidos da namorada para que não aceitasse a proposta, o fã subiu ao palco, beijou a desconhecida e ainda tentou justificar dizendo que dividiria o dinheiro com a parceira. A jovem, revoltada, registrou a cena em vídeo e anunciou o término do relacionamento ainda no local, em voz alta.

A repercussão tomou conta das redes sociais. A namorada confirmou o fim da relação em suas páginas e afirmou que a separação foi a “melhor decisão a ser tomada”. Ela também pediu que o ex-companheiro não fosse alvo de ataques: “O ocorrido já está afetando a vida dele e de sua família”, escreveu.

Outras polêmicas

Esta não é a primeira vez que Nattan é alvo de críticas por ações em seus shows. No início de agosto, durante a Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata (PE), o cantor foi acusado de capacitismo após oferecer dinheiro para que um homem beijasse uma mulher com nanismo.

Após a repercussão negativa, Nattan se defendeu nas redes sociais: “E foi mil reais para cada, não foi só pra ele não. Sempre é R$ 1 mil pro casal. Faço isso em quase todo show e com todo mundo. Sobe no palco e beija quem quer. E os anões podem colar comigo aí que aqui é só benéfico”, disse.

📌 Fonte: Contigo!

✍️ Redigido por ContilNet Notícias