Provas do concurso Ufac serão em 14 de setembro; salários chegam a r$ 4,7 mil

As provas do concurso da Universidade Federal do Acre (Ufac) estão confirmadas para o dia 14 de setembro de 2025. O certame, com inscrições já encerradas, oferece 32 vagas para cargos de níveis técnico e superior. O salário inicial pode chegar a R$ 4.761,96, dependendo do cargo, com o adicional de um auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 para todos os aprovados.
Além do salário, os servidores terão direito a outros benefícios, como auxílio-transporte e um incentivo à qualificação que pode elevar os rendimentos em até 75%. As vagas são para diversos cargos, como Técnico em Tecnologia da Informação, Analista de TI, Engenheiro Civil e Pedagogo.
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A avaliação terá questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos e específicos, incluindo geografia e história do Acre. O concurso é organizado pelo Instituto ACCESS.
Resumo do Concurso UFAC 2025
|Concurso UFAC
|Universidade Federal do Acre – UFAC
|Situação Atual
|Edital Publicado
|Banca organizadora
|Instituto ACCESS
|Cargos
|Diversos
|Escolaridade
|Níveis médio, técnico e superior
|Carreiras
|Administrativa, Educação e Saúde
|Lotação
|Acre
|Número de vagas
|32 vagas
|Remuneração
|De R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96
|Inscrições
|De 7 de julho a 7 de agosto de 2025
|Taxa de inscrição
|De R$ 90,00 e R$ 150,00
|Data da prova objetiva
|14 de setembro de 2025
|Clique aqui para ver o edital Concurso UFAC
|Clique aqui para ver o ÚLTIMO edital UFAC
Fonte: Gran Concurso Online
Redigido por Contilnet.