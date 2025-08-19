19/08/2025
Provas do concurso Ufac serão em 14 de setembro; salários chegam a r$ 4,7 mil

Com 32 vagas para níveis técnico e superior, certame da universidade federal do acre tem salário base de até r$ 4.761,96 mais auxílio de r$ 1 mil

As provas do concurso da Universidade Federal do Acre (Ufac) estão confirmadas para o dia 14 de setembro de 2025. O certame, com inscrições já encerradas, oferece 32 vagas para cargos de níveis técnico e superior. O salário inicial pode chegar a R$ 4.761,96, dependendo do cargo, com o adicional de um auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 para todos os aprovados.

Além do salário, os servidores terão direito a outros benefícios, como auxílio-transporte e um incentivo à qualificação que pode elevar os rendimentos em até 75%. As vagas são para diversos cargos, como Técnico em Tecnologia da Informação, Analista de TI, Engenheiro Civil e Pedagogo.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A avaliação terá questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos e específicos, incluindo geografia e história do Acre. O concurso é organizado pelo Instituto ACCESS.

Foto:Reprodução

Resumo do Concurso UFAC 2025

Concurso UFAC Universidade Federal do Acre – UFAC
Situação Atual Edital Publicado
Banca organizadora Instituto ACCESS
Cargos Diversos
Escolaridade Níveis médio, técnico e superior
Carreiras Administrativa, Educação e Saúde
Lotação Acre
Número de vagas 32 vagas
Remuneração De R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96
Inscrições De 7 de julho a 7 de agosto de 2025
Taxa de inscrição De R$ 90,00 e R$ 150,00
Data da prova objetiva 14 de setembro de 2025
Clique aqui para ver o edital Concurso UFAC
Clique aqui para ver o ÚLTIMO edital UFAC

Fonte: Gran Concurso Online

Redigido por Contilnet.

PUBLICIDADE
