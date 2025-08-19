Provas do concurso Ufac serão em 14 de setembro; salários chegam a r$ 4,7 mil

As provas do concurso da Universidade Federal do Acre (Ufac) estão confirmadas para o dia 14 de setembro de 2025. O certame, com inscrições já encerradas, oferece 32 vagas para cargos de níveis técnico e superior. O salário inicial pode chegar a R$ 4.761,96, dependendo do cargo, com o adicional de um auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 para todos os aprovados.

Além do salário, os servidores terão direito a outros benefícios, como auxílio-transporte e um incentivo à qualificação que pode elevar os rendimentos em até 75%. As vagas são para diversos cargos, como Técnico em Tecnologia da Informação, Analista de TI, Engenheiro Civil e Pedagogo.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A avaliação terá questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos e específicos, incluindo geografia e história do Acre. O concurso é organizado pelo Instituto ACCESS.

Resumo do Concurso UFAC 2025

Fonte: Gran Concurso Online

Redigido por Contilnet.