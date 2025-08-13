psg-x-tottenham:-saiba-onde-assistir-a-supercopa-da-europa

Os vencedores da Champions League e Europa League, PSG e Tottenham, respectivamente, se enfrentam pela Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (13/8), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam em Udine, na Itália, no Estádio Friul, casa da Udinese.

O PSG chega após o inédito título da Champions League, onde derrotou a Inter de Milão por 5 x 0 na final (a maior goleada da história de uma decisao do torneio). Já os Spurs conquistaram a Liga Europa também pela primeira vez. O time inglês levantou o troféu após vencer o Manchester United por 1 x 0.

Possíveis escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson. Técnico: Thomas Frank.

Onde assistir

A Supercopa da Uefa será transmitido em: SBT (TV aberta), TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming).