Psicóloga entrevistada por Felca desabafa após ameaças de morte

O vídeo em que o youtuber Felca denuncia a adultização de crianças nas redes sociais e serviu para prender o influenciador Hytalo Santos continua rendendo polêmica. Neste domingo (31/8), a psicóloga Ana Beatriz Chamat, que aparece na gravação, disse em entrevista ao Fantástico que vem sendo alvo de ameaças desde a publicação do material.

Ameaças

Ana Beatriz Chamat é especialista em infância, adolescência e parentalidade e falou no vídeo publicado por Felca como a exposição às redes sociais na juventude pode ser prejudicial para o resto da vida. À atração da TV Globo, ela disse que, assim como Felca, também foi alvo de ofensas e ameaças nas redes sociais.

De acordo com a especialista, as primeiras ameaças chegaram poucos dias após a publicação do vídeo. “É você pensar, se na sua rotina, você tá seguro, se minha casa é segura, meu trabalho tá seguro. Ameaças de morte, ameaça de violência sexual, psicológica e física, tanto diretamente a mim quanto aos meus familiares”, detalhou.

Ela explicou porque decidiu tornar as ameaças públicas. “Foi uma decisão familiar, que eu estaria mais segura em denunciar do que não denunciar. Foi o meu marido que foi falar com a dra. Lisandrea Salvariego Colabuono [delegada da Polícia Civil encarregada de investigar as denúncias de ameaças contra Felca]”, apontou.

Prisão

Na semana passada, Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, jovem suspeito por ameaçar o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, foi preso em Pernambuco. Ele foi detido em sua residência em Olinda, após uma ação conjunta entre a polícia de São Paulo e de Pernambuco para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão temporária.

O vídeo chamado Adultização foi publicado por Felca no dia 6 de agosto. A produção viralizou e foi visto por quase 50 milhões de pessoas. A gravação aborda de forma detalhada a exploração e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais e expõe como alguns influenciadores utilizam a imagem de menores para criar conteúdo e monetizá-lo, muitas vezes com a participação da própria família.