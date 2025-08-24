pt-convoca-ato-nacional-em-defesa-da-soberania-para-o-7-de-setembro

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou que a sigla prepara uma mobilização nacional a favor da soberania para o dia 7 de Setembro, data que marca o 203º aniversário da independência do Brasil. Influenciadores e políticos bolsonaristas estão convocando apoiadores para manifestações no mesmo dia.

Os protestos irão ocorrer em todo o país, especialmente em capitais, como Belo Horizonte, Brasília, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as pautas defendidas pelo ato, afirma Edinho, estão a defesa da soberania brasileira, frente às sanções econômicas dos EUA, e a gravidade dos atos que ocorreram após as eleições na Esplanada dos Ministérios.

“O importante para nós é que possamos, no 7 de Setembro, dialogar com a sociedade brasileira para que ela entenda o que está em disputa nesse momento da vida nacional. Que o 7 de setembro seja um momento de expressão dessa compreensão e também que ele seja um processo de conscientização”, afirmou Edinho.”[O 7 de setembro] será fundamental para que a gente faça esse tipo de debate.”

O presidente nacional da sigla comentou, em coletiva de imprensa, sobre a organização da direita e da extrema direita brasileira em relação às eleições do próximo ano.

Segundo Edinho, todos têm direito de se organizar, de se preparar para a disputa de 2026, mas, “o que nós não aceitamos é que setores da direita ou da extrema direita que, infelizmente, se seduzem pelo pensamento fascista, tenham atitudes que desrespeitem o país, que reforçam as iniciativas do governo Trump de afronta à soberania brasileira.”

“Penso que esse tipo de atitude, de pensamento e de organização política de setores da direita e da extrema direita precisam ser derrotados para o bem do Brasil”, concluiu.

Confira os horários e locais do ato divulgados até o momento:

Amapá (AP) – Avenida Cabral

– Avenida Cabral Bahia (BA), Salvador – 09h, bairro Campo Grande

– 09h, bairro Campo Grande Ceará (CE) – 08h, Praça da Paz

– 08h, Praça da Paz Distrito Federal (DF) – 10h, Praça Zumbi dos Palmares

– 10h, Praça Zumbi dos Palmares Espírito Santo (ES) – 08h30, Praça Portal do Príncipe; encerramento na Praça João Clímaco

– 08h30, Praça Portal do Príncipe; encerramento na Praça João Clímaco Goiás (GO), Goiânia – 08h30, Praça do Trabalhador; passeata às 09h pela Feira Hippie

– 08h30, Praça do Trabalhador; passeata às 09h pela Feira Hippie Maranhão (MA) – Rubens Júnior

– Rubens Júnior Minas Gerais (MG) – Mobilização das Centrais Sindicais

– Mobilização das Centrais Sindicais Paraíba (PB), João Pessoa – Reunião de organização do Grito dos Excluídos

– Reunião de organização do Grito dos Excluídos Pará (PA), Belém – 09h, Escadinha do Cais do Porto até a Praça da Prefeitura

– 09h, Escadinha do Cais do Porto até a Praça da Prefeitura Pernambuco (PE), Recife – 09h, Parque 13 de Maio até a Praça do Carmo

– 09h, Parque 13 de Maio até a Praça do Carmo Rio de Janeiro (RJ), Rio de Janeiro – 09h, Rua Uruguaiana com Presidente Vargas, Centro

– 09h, Rua Uruguaiana com Presidente Vargas, Centro Rio Grande do Sul (RS), Porto Alegre – 14h, Ponte de Pedra, Largo dos Açorianos

– 14h, Ponte de Pedra, Largo dos Açorianos Rio Grande do Norte (RN), Natal – Concentração na Praça das Flores, Petrópolis

– Concentração na Praça das Flores, Petrópolis Santa Catarina (SC) – Reunião na CUT e plenária de organização da mobilização

– Reunião na CUT e plenária de organização da mobilização São Paulo (SP) – 09h, Praça da República

– 09h, Praça da República Mato Grosso do Sul (MS), Campo Grande – 08h, Grito dos Excluídos, cruzamento das ruas 13 de Maio com Dom Aquino

– 08h, Grito dos Excluídos, cruzamento das ruas 13 de Maio com Dom Aquino Sergipe (SE), Aracaju – 09h, Praça da Catedral Metropolitana; Durante o desfile das escolas

Resolução política do PT

As declarações ocorreram durante uma coletiva de imprensa em Brasília, realizada neste sábado (23/8), após a escolha da nova Executiva Nacional do partido.

O Diretório Nacional do PT divulgou uma resolução após a reunião. Intitulado “Defender a democracia, a reforma da renda, a soberania e o Brasil”, o texto exemplifica ações políticas do campo adversário que considera como ameaças às instituições e autoridades brasileiras.