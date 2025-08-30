PT supera racha interno e vai atrás das big techs

Antes rachado internamente sobre o tema, o PT de Lula pretende, na gestão de Edinho Silva, procurar as plataformas digitais para dialogar sobre cursos oferecidos pelas big techs.
Lideranças petistas ouvidas pela coluna dizem que a direção da sigla deverá ter, em breve, conversas com representantes da Meta, dona do Instagram e do Facebook.
Lula vota na eleição interna do PT
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
PL das Redes Sociais já chegou no Planlato
PT vai fazer eleição para comando do partido em julho
Em junho, a coluna noticiou que a Meta chegou a procurar deputados e dirigentes do PT para oferecer oficinas sobre o funcionamento de plataformas como YouTube.
Membros da direção do partido, no entanto, divergiram sobre o convite. Enquanto alguns parlamentares defenderam participar dos cursos, integrantes da Executiva foram contra.
O argumento dos petistas contrários a aceitar o convite era o de que as big techs ajudam a impulsionar discursos de ódio e fake news nas redes sociais no Brasil.
Apesar do racha interno, prevaleceu a avaliação de que é preciso dialogar com essas empresas, especialmente, por causa das próximas eleições presidenciais, em 2026.
PL de Bolsonaro já fez workshops com big techs
O PL de Jair Bolsonaro já realizou um seminário de comunicação para seus filiados com as big techs. O evento ocorreu em 30 de maio, em Fortaleza (CE), e contou com auxílio da Meta e do Google.
De acordo a Meta, o seminário realizado pela empresa em parceria com o partido de Bolsonaro foi um tipo de treinamento voltado para atividades relacionadas à plataforma.