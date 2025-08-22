Publicitária de 22 anos morta em acidente no DF foi arremessada de BMW

A publicitária Maria Eduarda Marinho (foto em destaque), morta aos 22 anos, foi arremessada da BMW 320i branca em que estava no momento em que o veículo capotou, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), na manhã dessa quinta-feira (21/8). Maria Eduarda sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.
Maria Eduarda foi morta em acidente nessa quinta-feira (21/8)
A BMW em que ela estava foi encontrada capotada, com o teto ao chão
Nove viaturas do CBMDF foram mobilizadas para atender a ocorrência
A Epia Norte teve que ser interditada nos dois sentidos durante o atendimento
Além de Maria Eduarda, outras cinco pessoas estavam no carro; o motorista foi levado de helicóptero para o hospital em estado grave
Vídeo obtido pelo Metrópoles mostra a cena do acidente. Ao menos três pessoas são socorridas próximo ao carro, que está tombado e danificado por conta do capotamento. O corpo de Maria Eduarda foi lançado a alguns metros de distância do veículo, dando a dimensão do impacto da colisão.
As imagens mostram, ainda, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) transportando o motorista da BMW, Flávio Viana 23 anos, para o helicóptero do CBMDF. O rapaz foi levado ao Hospital de Base com suspeita de traumatismo cranioencefálico e estava em estado grave até o fim dessa quinta-feira.
Os bombeiros encontraram Maria Eduarda em parada cardiorrespiratória no momento em que chegaram ao local do acidente, às 8h52. O carro e as vítimas foram localizadas no quilômetro 4 da Epia Norte, próximo ao Viaduto do Colorado, sentido Plano Piloto. Os militares tentaram reanimá-la por cerca de 50 minutos, mas não foi possível reverter o óbito.
A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Policia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).
“Talentosa e criativa”
Horas após a notícia do falecimento, diversos amigos de Maria Eduarda Marinho foram às redes sociais para deixar mensagens de despedida à jovem. Madu, como era chamada pelos mais próximos, foi lembrada como iluminada, talentosa e criativa, dentre outros adjetivos.
Maria Eduarda Marinho, 22 anos
Madu, como era carinhosamente chamada, morreu em um acidente de trânsito
Bombeiros tentaram reanimá-la por 50 minutos
Madu era talentosa e criativa, segundo amigos da jovem
Ela era publicitária e sócia em uma empresa de marketing
“Quem teve a oportunidade de conhecer a Madu sabe que ela era uma menina cheia de vida e tinha muitos sonhos”, escreveu uma amiga. “Não acredito que você se foi tão jovem. Você era luz, Maduzinha! Tínhamos tantos planos…”, lamentou outra.
“Tão nova, cheia de vida, talentosa e criativa”, definiu outra amiga de Maria Eduarda. “Que Deus dê forças aos familiares e que ela descanse em paz”, desejou.
Maria Eduarda atuava como diretora em uma empresa de marketing. Na infância, morou nos Estados Unidos, onde aprendeu a ler e a escrever. Era a terceira de quatro filhos.
O velório da jovem será nesta sexta-feira (22/8), a partir das 14h30, na capela 4 do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.