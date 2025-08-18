17/08/2025
Público já lota pré-show de Natanzinho Lima na noite de encerramento do Festival do Açaí

Entre os fãs, muitos chegaram a caráter para prestigiar o cantor sergipano

A expectativa é enorme para o aguardado show de Natanzinho Lima, que encerra na noite deste domingo (17) o Festival do Açaí 2025, em Feijó. Desde as primeiras horas da noite, o público já marca presença no Parque de Eventos, trazendo energia e animação para o último dia da maior festa cultural do Acre.

Público já lota pré-show de Natanzinho Lima na noite de encerramento do Festival do Açaí. Foto: ContilNet

Entre os fãs, muitos chegaram a caráter para prestigiar o cantor. Alexandre Bistro da Machado, por exemplo, não escondeu a empolgação: “A melhor expectativa de todas, de todos os tempos”, disse. Ele e os amigos exibiam com orgulho os tradicionais chapéus do Natanzinho, acessório que, segundo eles, não pode faltar para quem é fã do artista.

Outro espectador, animado para acompanhar cada detalhe da apresentação, contou qual música mais espera ouvir: “A que eu mais quero é ‘5 da manhã’. Mas qualquer uma que ele cantar a gente vai dançar”, afirmou, reforçando que a noite será inesquecível.

Entre os fãs, muitos chegaram a caráter para prestigiar o cantor. Foto: ContilNet

Com previsão de início às 23h, o show deve reunir milhares de pessoas no Parque de Eventos, consolidando o festival como o maior do estado. A apresentação de Natanzinho Lima promete encerrar em grande estilo quatro dias de festa, que já contaram com nomes como Dilsinho, Lucas Lucco e Banda Magníficos.

