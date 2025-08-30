Público lota última noite da 8ª edição do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

A cidade de Cruzeiro do Sul vive, neste sábado (30), uma verdadeira noite de celebração cultural com o encerramento da 8ª edição do Festival da Farinha. Desde as primeiras horas da noite, o Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho recebe um público expressivo, que promete lotar o espaço na última e mais aguardada programação do evento.

A expectativa da organização é que o festival alcance um dos maiores públicos, podendo reunir dezenas de milhares de pessoas em sua despedida. A movimentação intensa já é visível em todos os acessos ao local, com famílias, jovens e visitantes de outras cidades marcando presença para prestigiar o encerramento.

Um dos pontos altos da noite é o show do cantor Evoney Fernandes, atração nacionalmente conhecida e considerada uma das mais esperadas desta edição. O artista promete levantar o público com muito ritmo e animação, coroando dias de festa, música, tradição e valorização da cultura regional.

Com gastronomia, artesanato e apresentações artísticas locais, o Festival da Farinha mais uma vez se consolida como um dos maiores eventos culturais do Acre, reunindo tradição, economia criativa e lazer em uma grande celebração popular.