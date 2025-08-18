18/08/2025
Público pede beijo entre Zé Felipe e Ana Castela em show; eles reagem

Zé Felipe e Ana Castela agitaram o público no último domingo (17/8), durante um show em Buritama, no interior de São Paulo. O filho de Leonardo fez uma participação especial na apresentação da sertaneja e foi recebido com empolgação pela plateia.

Assim que subiram juntos ao palco, os dois foram alvo de gritos de “Beija! Beija!”, vindos dos fãs que lotaram o local. A parceria rendeu um dueto da clássica Evidências, arrancando aplausos e coro da multidão.

Apesar da torcida, Zé Felipe e Ana Castela encerraram a participação com um abraço caloroso e uma despedida amigável. Vale lembrar que há alguns semanas, rumores de affair entre os artistas começaram a circular.

Após fotos do possível novo casal viralizaram, o filho de Leonardo se pronunciou e disse que eles são apenas “amigos”. A equipe de comunicação de Zé Felipe afastou qualquer possibilidade de romance entre os famosos.

Assista ao vídeo:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

