Público pede beijo entre Zé Felipe e Ana Castela em show; eles reagem

Zé Felipe e Ana Castela agitaram o público no último domingo (17/8), durante um show em Buritama, no interior de São Paulo. O filho de Leonardo fez uma participação especial na apresentação da sertaneja e foi recebido com empolgação pela plateia.

Assim que subiram juntos ao palco, os dois foram alvo de gritos de “Beija! Beija!”, vindos dos fãs que lotaram o local. A parceria rendeu um dueto da clássica Evidências, arrancando aplausos e coro da multidão.

Leia também

Apesar da torcida, Zé Felipe e Ana Castela encerraram a participação com um abraço caloroso e uma despedida amigável. Vale lembrar que há alguns semanas, rumores de affair entre os artistas começaram a circular.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Ze Felipe e Ana Castela

2 de 6

Zé Felipe

Instagram/Reprodução 3 de 6

Ana Castela

Reprodução 4 de 6

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução 5 de 6

Zé Felipe

Reprodução 6 de 6

Ana Castela

Reprodução

Após fotos do possível novo casal viralizaram, o filho de Leonardo se pronunciou e disse que eles são apenas “amigos”. A equipe de comunicação de Zé Felipe afastou qualquer possibilidade de romance entre os famosos.

Assista ao vídeo: