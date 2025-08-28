Putin e Kim Jong Un se unirão a Xi Jinping em desfile militar na China

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e o presidente russo Vladimir Putin se reunirão para um desfile militar em Pequim, na China. A cúpula da Organizaçao de Cooperação de Xangai, ministrada pelo presidente chines, Xi Jinping, está marcada para 31 de setembro e contará com 26 líderes mundiais para comemorar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, após a rendição formal do Japão.

A cúpula é o primeiro encontro internacional multilateral do líder norte-coreano, o que sinaliza a influência global do presidente chinês ao realizar um evento diplomático com tantos comandantes de países. O presidente dos EUA, Donald Trump, não comparecerá, mas declarou que queria se encontrar com Kim.

Os líderes russo e norte-coreano receberão destaque por serem parceiros estratégicos da China e por enfrentarem sanções internacionais. A Rússia é atingida por múltiplas condenações desde que invadiu territórios ucranianos e a economia do país beira a recessão, uma vez que a maioria dos produtos sofre desvalorização, fazendo com que a China se torne um dos parceiros comerciais mais importantes para Putin.

Coreia do Norte, aliada formal da China, é sancionada pelo Conselho de Segurança da ONU desde 2006 devido ao desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos, o que afeta o país economicamente e também no que diz respeito à cooperação internacional, que, atualmente, se sustenta no apoio da Rússia e da China.

No dia, o presidente Xi Jinping colocará à mostra dezenas de milhares de tropas na Praça da Paz Celestial.

Presença de Putin faz parte da “parceria estratégica abrangente”

Segundo o jornal chinês Global Times, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hong Lei, afirmou que a presença de Putin no encontro destaca a parceria estratégica abrangente de coordenação entre China e Rússia.

Ele também enfatizou o contexto histórico dos dois países em meio à comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, destacando que China e a União Soviética eram os principais campos de batalha antifascista na Ásia e na Europa, uma “espinha dorsal” na luta contra o militarismo.

As relações entre a Rússia e a China são um tema prioritário para o porta-voz russo, Dmitry Peskov. “A visita absolutamente sem precedentes de Putin à China ocorrerá, e os preparativos para ela estão em andamento”.

Vale ressaltar que a Coreia do Norte declarou apoio “incondicional” às ações da Rússia na guerra contra a Ucrânia, reforçando a aliança estratégica entre os dois países, que amplia os laços diplomáticos e militares desde a assinatura de um tratado de cooperação estratégica em junho de 2024. O evento pode ser mais uma oportunidade para discutirem outros acordos geopolíticos.

Lista dos líderes mundiais que estarão presentes no encontro:

Ásia Oriental e Sudeste Asiático

Rússia: Vladimir Putin (presidente)

Coreia do Norte: Kim Jong Un (líder)

Camboja: Norodom Sihamoni (rei)

Vietnã: Luong Cuong (presidente)

Laos: Thongloun Sisoulith (líder)

Indonésia: Prabowo Subianto (presidente)

Malásia: Anwar Ibrahim (primeiro-ministro)

Mianmar: Min Aung Hlaing (líder)

Ásia Central e Sul da Ásia

Mongólia: Ukhnaa Khurelsukh (presidente)

Paquistão: Shahbaz Sharif (primeiro-ministro)

Nepal: KP Sharma Oli (primeiro-ministro)

Maldivas: Mohamed Muizzu (presidente)

Cazaquistão: Kassym-Jomart Tokayev (presidente)

Uzbequistão: Shavkat Mirziyoyev (presidente)

Tadjiquistão: Emomali Rahmon (presidente)

Quirguistão: Sadyr Japarov (presidente)

Turcomenistão: Serdar Berdimuhamedov (presidente)

Irã: Masoud Pezeshkian (presidente)

Leste Europeu

Belarus: Alexander Lukashenko (presidente)

Azerbaijão: Ilham Aliyev (presidente)

Armênia: Nikol Pashinyan (primeiro-ministro)

Sérvia: Aleksandar Vucic (presidente)

Eslováquia: Robert Fico (primeiro-ministro)

África e América Latina

República do Congo: Denis Sassou Nguesso (presidente)

Zimbábue: Emmerson Mnangagwa (presidente)

Cuba: Miguel Díaz-Canel (líder)