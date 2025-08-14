Quadrilha movimenta R$ 185 milhões com tráfico e lavagem de dinheiro

Um complexo esquema criminoso voltado à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, que movimentou mais de R$ 185 milhões, foi alvo de operação da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (PCMT) nesta quinta-feira (14/8).

A operação, denominada Datar, é resultado de uma longa investigação realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), que identificou movimentações financeiras milionárias realizadas por investigados, inclusive envolvendo alvos de outros Estados.

Entre os envolvidos no esquema, estão alvos que moram nos municípios de Cuiabá e Primavera do Leste, além de investigados residentes em São Paulo (SP) e Mato Grosso do Sul (MS).

Durante as investigações, constatou-se que diversos alvos da operação, inclusive familiares, movimentavam valores expressivos por meio de contas próprias, sem qualquer lastro documental ou origem lícita comprovada.

Parte dos recursos era fracionados em pequenas quantias e transitavam entre contas de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de ocultar e dissimular a real origem do dinheiro.

Operação

A ação policial foi deflagrada com o objetivo de cumprir 67 ordens judiciais e desarticular a rede criminosa.

Foram cumpridos na operação sete mandados de prisão preventiva, 11 medidas cautelares diversas da prisão, 14 mandados de busca e apreensão domiciliar, 19 ordens de bloqueio de contas bancárias e o sequestro de 16 veículos automotores.

O alvo principal da operação já foi preso em uma investigação anterior da Denarc. Agora, a ação policial mira os demais membros do grupo criminoso.

Segundo o delegado André Rigonato, responsável pelas investigações, as ordens judiciais contra os investigados buscam não apenas a responsabilização penal dos envolvidos, mas também a descapitalização dos membros do grupo criminoso.

“O objetivo é interromper o fluxo financeiro do grupo criminoso, ampliando o alcance das ações repressivas contra o crime organizado em Mato Grosso”, disse o delegado.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido e a apuração de eventuais novos envolvidos.

Nome da operação

A operação foi batizada de Datar, em referência à palavra espanhola fechar, que busca dar um encerramento à investigação anterior de tráfico de drogas, que envolveu a prisão do alvo principal pela Denarc.

A ação policial desta quinta-feira busca fechar o grupo criminoso com a desarticulação financeira do esquema.

A operação contou com o apoio de equipes da Diretoria de Atividades Especiais (DAE), com participação dos policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) e da Diretoria do Interior com apoio da Delegacia de Primavera de Leste.

Os trabalhos também contaram com apoio das Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, por meio da Delegacia de Dourados (MS) e Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos (SP).

A Polícia Civil reforça a importância da população continuar denunciando para auxiliar no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. As denúncias podem ser realizadas via 197 e 181.