Quadrilha que roubava fios e extorquia moradores se passando por eletricistas é presa em Rio Branco

Um esquema criminoso de furto de cabos de energia elétrica seguido de extorsão contra moradores foi desarticulado pela Polícia Militar na noite deste domingo (24), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Segundo informações da guarnição, populares flagraram o suspeito Lauro Sousa de Oliveira, de 31 anos, furtando cabos no estacionamento do parque, próximo à pista de vaquejada. Cansados de constantes apagões provocados por crimes semelhantes, moradores conseguiram detê-lo até a chegada da polícia.

Durante a tentativa de fuga, Lauro caiu de um poste e sofreu um ferimento na cabeça. Ele foi socorrido pelo Samu, sob coordenação do médico Toniel Souza. Em atendimento preliminar, o suspeito confessou que já havia praticado outros furtos no local e revelou que repassava os fios a comparsas identificados como Thalisson e Leandro, que, junto a outros cúmplices, se passavam por eletricistas e ofereciam reparos cobrando até R$ 1.000 da comunidade.

Ainda durante a ocorrência, os policiais abordaram um Renault Kwid prata, ocupado por Leandro da Silva Barros, Thalisson Almeida de Oliveira, Diego André de Aguiar Nascimento e Sydney Castro de Lima. Testemunhas reconheceram o grupo como responsável por oferecer serviços falsos após os furtos.

A investigação apontou que esta já era a quarta vez que moradores da região eram obrigados a pagar pelo falso serviço, já que a concessionária Energisa informava não ter competência para atuar naquela área do parque. A falta de energia afetava, inclusive, a criação de animais da comunidade.

Consultas ao sistema da polícia também revelaram que Lauro possuía mandado de prisão em aberto (nº 0000483-33.2017.8.01.0001.01.0003-21). Após receber sutura na UPA do Segundo Distrito, ele e os demais suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A ação contou com apoio do Comando de Patrulha do 2º Distrito, sob supervisão do tenente PM Eliábi, e da Força Tática do 2º BPM. Lauro foi algemado devido ao risco de fuga, enquanto os outros envolvidos foram apresentados sem lesões.

Como eles agiam

Moradores relataram que aproximadamente 14 famílias do entorno dependem da rede de energia do Parque Wildy Viana, não havendo conexão independente com a rede pública. Segundo eles, os criminosos cobravam R$ 30 para cortar a fiação e, em seguida, ofereciam religar a energia por até R$ 1.000. Famílias que não pagavam eram impedidas de ter o fornecimento restabelecido, e pelo menos quatro vezes já foram prejudicadas pela ação criminosa.

Após a prisão do grupo, a Polícia Militar do 2º Batalhão afirmou que irá intensificar o patrulhamento e atuar de forma preventiva nas comunidades afetadas, garantindo a segurança dos moradores e a normalização do fornecimento de energia.