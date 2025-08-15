15/08/2025
Quaest: denúncia de Felca faz debate sobre adultização explodir na web

Escrito por Metrópoles
quaest:-denuncia-de-felca-faz-debate-sobre-adultizacao-explodir-na-web

A denúncia realizada pelo youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, em vídeo sobre a adultização infantil pautou o debate público nas redes sociais nos últimos dias, gerando mais de 1 milhão de menções sobre o tema em apenas uma semana.

Monitoramento realizado pela Quaest entre 6 e 13 de agosto, divulgado nesta sexta-feira (15/8), revela que as redes sociais de Felca também tiveram um “boom” após a denúncia. No Instagram, o influenciador saiu de 8.8 milhões de seguidores para 16.7 milhões de seguidores.

O vídeo do youtuber, publicado em 6 de agosto, acendeu o debate público sobre a adultização. Em apenas sete dias, o levantamento da Quaest colheu aproximadamente 1,06 milhão de menções sobre “adultização infantil” nas principais redes sociais. Cerca de 168 mil autores únicos contribuíram para a discussão.

No Google, a busca pelo termo adultização cresceu exponencialmente, atingindo seu pico máximo em 12 de agosto.

Felca se estabeleceu como uma figura central na discussão sobre adultização infantil. A relevância do tema é tal que ele começou a pautar discussões em diferentes esferas políticas. No nível nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), posicionou-se para pautar o tema durante a semana no Plenário da Câmara.

O monitoramento da Quaest indica que o debate sobre adultização infantil tem um altíssimo grau de engajamento e segue com alto potencial de repercussão e mobilização nas redes.

A contínua entrada de figuras e políticos de alta popularidade digital é esperada para intensificar ainda mais o debate nos próximos dias.

