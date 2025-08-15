Quaest: denúncia de Felca faz debate sobre adultização explodir na web

A denúncia realizada pelo youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, em vídeo sobre a adultização infantil pautou o debate público nas redes sociais nos últimos dias, gerando mais de 1 milhão de menções sobre o tema em apenas uma semana.

Monitoramento realizado pela Quaest entre 6 e 13 de agosto, divulgado nesta sexta-feira (15/8), revela que as redes sociais de Felca também tiveram um “boom” após a denúncia. No Instagram, o influenciador saiu de 8.8 milhões de seguidores para 16.7 milhões de seguidores.

Justiça autoriza quebra de sigilo de perfis que acusaram Felca de pedofilia nas redes sociais

Felca denunciou adultização de crianças e já venceu processos na Justiça de São Paulo

O vídeo do youtuber, publicado em 6 de agosto, acendeu o debate público sobre a adultização. Em apenas sete dias, o levantamento da Quaest colheu aproximadamente 1,06 milhão de menções sobre “adultização infantil” nas principais redes sociais. Cerca de 168 mil autores únicos contribuíram para a discussão.

No Google, a busca pelo termo adultização cresceu exponencialmente, atingindo seu pico máximo em 12 de agosto.

Felca se estabeleceu como uma figura central na discussão sobre adultização infantil. A relevância do tema é tal que ele começou a pautar discussões em diferentes esferas políticas. No nível nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), posicionou-se para pautar o tema durante a semana no Plenário da Câmara.

O monitoramento da Quaest indica que o debate sobre adultização infantil tem um altíssimo grau de engajamento e segue com alto potencial de repercussão e mobilização nas redes.

A contínua entrada de figuras e políticos de alta popularidade digital é esperada para intensificar ainda mais o debate nos próximos dias.