Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

A mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (21), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em posição de liderança na corrida presidencial de 2026. O levantamento mostra que Lula aparece à frente em todos os cenários simulados de primeiro turno e vence todos os adversários testados no segundo turno.

As entrevistas foram realizadas entre 13 e 17 de agosto em oito estados que concentram 66% do eleitorado brasileiro: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Pernambuco.

Primeiro turno

Nos cenários de primeiro turno, Lula registra entre 34% e 35% das intenções de voto, mantendo vantagem sobre diferentes adversários. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível, é incluído, o petista tem 34% contra 28% de Bolsonaro.

Com Michelle Bolsonaro, Lula aparece com 35% contra 21% da ex-primeira-dama. Contra o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula tem 35% e ele 17%. Em disputas simuladas contra Eduardo Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL), o presidente também mantém ampla vantagem.

Segundo turno

O desempenho de Lula se repete nos cenários de segundo turno. Contra Jair Bolsonaro, ele venceria por 47% a 35%. Contra Tarcísio, a vantagem seria de oito pontos: 43% a 35%.

Na disputa com Michelle Bolsonaro, Lula aparece com 47% contra 34%. O petista também venceria nomes como Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema (Novo), Ratinho Júnior (PSD), Eduardo Leite (PSD) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Cenário nos estados

Apesar da liderança nacional, Lula enfrentaria dificuldades em alguns estados. Contra Tarcísio, por exemplo, perderia em São Paulo, Paraná e Goiás, mas venceria na Bahia e em Pernambuco. Já contra Michelle Bolsonaro, haveria empates em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em disputas regionais, candidatos como Ratinho Júnior e Caiado aparecem fortes em seus estados, chegando a liderar localmente.

Rejeição e indecisos

A pesquisa também mostra que 58% dos eleitores acreditam que Lula não deveria tentar a reeleição em 2026. No caso de Jair Bolsonaro, esse índice sobe para 65%.

O levantamento revela ainda um alto grau de incerteza: 66% dos eleitores afirmam não saber em quem votar na pesquisa espontânea. Além disso, 47% dizem ter mais receio da volta de Bolsonaro ao poder do que de uma nova gestão de Lula (39%).

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025, com 12.150 entrevistas presenciais em oito estados que concentram dois terços do eleitorado nacional.

Fonte: Genial/Quaest | Metrópoles

Redigido por ContilNet Notícias