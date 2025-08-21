Quaest: Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (21/8), mostra bom desempenho do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial de 2026. O levantamento indica o presidente liderando em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. As coletas foram feitas em oito estados que concentram 66% do eleitorado nacional: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Pernambuco.

Cenários de 1º turno

No primeiro cenário da disputa estimulada de 1º turno, a Quaest colocou Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, frente a frente. Lula aparece com 34% das intenções de voto. Bolsonaro soma 28%. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) tem 8%; o governador do Paraná Ratinho Junior (PSD), 7%; o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil), 3%; o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 3%. Indecisos são 4% e branco/nulo/não vai votar somam 13%.

O segundo cenário inclui a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Lula aparece com 35% e ela tem 21%. Os demais são: Ciro, 9%; Ratinho Jr., 8%; Caiado, 4%; Zema, 4%. Indecisos são 5% e branco/nulo/não vai votar chegam a 14%.

O terceiro cenário traz o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Lula tem 35% diante dos 17% de Tarcísio. Em sequência aparecem: Ciro (11%), Caiado (6%), Zema (4%). Indecisos são 6% e branco/nulo/não vai votar registra 21%.

O quarto cenário testa o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Lula aparece com 34% contra 15% de Eduardo. Os demais: Ciro e Ratinho, 10%; Caiado (5%); Zema (4%). Indecisos são 6% e 16% são os branco/nulo/não vai votar.

O último cenário de primeiro turno inclui o senador Flávio Bolsonaro (PL). Lula registra 35% contra 14% do filho do ex-presidente. Os demais são: Ciro (10%), Ratinho (9%), Zema (6%) e Caiado (5%). Indecisos são 5% e os demais representam 16%.

Cenários de 2º turno

A pesquisa simulou nove possíveis confrontos diretos. Em todos eles, Lula venceria seus adversários. Contra Jair Bolsonaro, a vantagem seria de 12 pontos percentuais (47% a 35%).

O desempenho de Tarcísio é o melhor entre os aliados de Bolsonaro. Ainda assim, Lula venceria: 43% de Lula a 35%.

Já contra Michelle Bolsonaro, Lula aparece com 47%, contra 34% da ex-primeira-dama.

Nos demais cenários, o petista venceria Ratinho Júnior por 44% a 34%; Eduardo Bolsonaro por 47% a 32%; o governador Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, por 46% a 30%; Zema, por 46% a 32%; Caiado, por 47% a 31%; e Flávio Bolsonaro, 48% a 32%.

Nos estados

Contra Tarcísio, Lula só venceria na Bahia (63% a 21%) e em Pernambuco (63% a 24%). Em São Paulo, perderia por 52% a 35%; no Paraná, por 46% a 32%; em Goiás, por

47% a 32%. Em Minas, teria 37%, empatando tecnicamente com Tarcísio, com 39%; no Rio de Janeiro, o empate é numérico, em 35%. E no Rio Grande do Sul, haveria empate na margem de erro: 41% para Tarcísio, 36% para Lula.

Contra Michelle, haveria empate em quatro estados: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. O presidente venceria com folga em Pernambuco e na

Bahia, e ex-primeira-dama levaria boa vantagem no Paraná e em Goiás.

No cenário de embate entre Lula e Ratinho, o governador paranaense tem 73% das intenções de voto em seu estado. E venceria Lula por 46% a 31% em Goiás.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, teria vitórias expressivas em seu estado (49% a 26%) e venceria também no Paraná e em Goiás.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro seria derrotado em Minas, Bahia e Pernambuco, venceria no Paraná e em Goiás e empataria tecnicamente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem o resultado mais modesto em seu estado entre os governadores pré-candidatos: 47% a 34%. Junto com Ratinho,

Ronaldo Caiado é destaque na pesquisa: tem 72% das intenções de voto em seu estado.

E o senador Flavio Bolsonaro só vence Lula no Rio de Janeiro, onde tem 39% das intenções de voto contra 38% do presidente.

Rejeição às candidaturas

Apesar da liderança, 58% dos eleitores dizem que Lula não deveria disputar a reeleição em 2026. Esse índice é majoritário em quase todos os estados pesquisados, com exceção da Bahia e de Pernambuco.

Já em relação ao ex-mandatário Jair Bolsonaro, a resistência é ainda maior: 65% dos entrevistados acreditam que ele deveria desistir da disputa e apoiar outro nome da direita.

Medo do eleitorado e indecisos como fator-chave

A pesquisa também evidencia que 47% dos brasileiros têm mais receio da volta de Bolsonaro ao poder do que da reeleição de Lula (39%).

O ex-mandatário encontra-se inelegível até outubro de 2030 em decorrência de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em junho de 2023, o TSE concluiu, por votação de 5 a 2, que a chapa Bolsonaro–Braga Netto cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao realizar campanha durante evento oficial com embaixadores em julho de 2022.

O levantamento também revela um alto grau de incerteza. Na pesquisa espontânea, dois em cada três eleitores (66%) ainda não sabem em quem votar.

Dados

A pesquisa foi realizada entre 13 e 17 de agosto de 2025, com 12.150 entrevistas presenciais em oito estados que concentram 66% do eleitorado nacional (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Pernambuco).