Quais signos combinam (e quais não dão certo) no amor e no sexo

Você já percebeu alguns casais que parecem feitos um para o outro, enquanto outros vivem em um verdadeiro sobe e desce? A astrologia pode explicar isso. Quando olhamos para o mapa astral, conseguimos entender não só a atração inicial, mas também como cada pessoa lida com emoções, desejo e até conflitos.
A seguir, confira um passo a passo para ver a compatibilidade entre o casal.
Aprenda a ver a compatibilidade entre o casal
Signos e os elementos
Antes de tudo, é essencial lembrar que os signos são divididos em quatro elementos. E isso já diz muito sobre como alguém se relaciona:
- Fogo (Áries, Leão e Sagitário): intensos, apaixonados e diretos. Eles precisam de movimento e entusiasmo na relação;
- Terra (Touro, Virgem e Capricórnio): valorizam segurança, estabilidade e dedicação. Amam quando a relação tem bases firmes;
- Ar (Gêmeos, Libra e Aquário): leves, comunicativos e racionais. Precisam de liberdade e trocas intelectuais no amor;
- Água (Câncer, Escorpião e Peixes): sensíveis, profundos e intuitivos. Buscam conexão emocional acima de tudo.
13 imagensFechar modal.1 de 13
Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano
Alto Astral / Reprodução 2 de 13
O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança
Arte/Metrópoles 3 de 13
Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir
Arte/Metrópoles 4 de 13
O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente
Arte/Metrópoles 5 de 13
Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções
Arte/Metrópoles 6 de 13
Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.
Arte/Metrópoles 7 de 13
Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados
Arte/Metrópoles 8 de 13
O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza
Arte/Reprodução 9 de 13
O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente
Arte/Metrópoles 10 de 13
Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade
Arte/Metrópoles 11 de 13
Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária
Arte/Metrópoles 12 de 13
Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva
Arte/Metrópoles 13 de 13
Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções
Arte/Reprodução
