Quais signos combinam (e quais não dão certo) no amor e no sexo

Você já percebeu alguns casais que parecem feitos um para o outro, enquanto outros vivem em um verdadeiro sobe e desce? A astrologia pode explicar isso. Quando olhamos para o mapa astral, conseguimos entender não só a atração inicial, mas também como cada pessoa lida com emoções, desejo e até conflitos.

A seguir, confira um passo a passo para ver a compatibilidade entre o casal.

Aprenda a ver a compatibilidade entre o casal

Signos e os elementos

Antes de tudo, é essencial lembrar que os signos são divididos em quatro elementos. E isso já diz muito sobre como alguém se relaciona:

Fogo (Áries, Leão e Sagitário): intensos, apaixonados e diretos. Eles precisam de movimento e entusiasmo na relação;

Terra (Touro, Virgem e Capricórnio): valorizam segurança, estabilidade e dedicação. Amam quando a relação tem bases firmes;

Ar (Gêmeos, Libra e Aquário): leves, comunicativos e racionais. Precisam de liberdade e trocas intelectuais no amor;

Água (Câncer, Escorpião e Peixes): sensíveis, profundos e intuitivos. Buscam conexão emocional acima de tudo.

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

