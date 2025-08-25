25/08/2025
Universo POP
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa

Qual pergunta fez Nany People perder R$ 100 mil no Show do Milhão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
qual-pergunta-fez-nany-people-perder-r$-100-mil-no-show-do-milhao

O último episódio da temporada especial do Show do Milhão com celebridades, exibido nesse domingo (24/8) no SBT, teve clima de tensão e também um grande prêmio. A grande protagonista da noite foi Nany People, que chegou até a pergunta de R$ 100 mil.

A comediante encarou uma questão sobre cinema: “Qual dessas emoções está presente na animação Divertida Mente 2 e não fazia parte do primeiro filme?”. As opções eram vergonha, medo, raiva e alegria.

Leia também

Com apenas as cartas disponíveis como ajuda, Nany eliminou duas alternativas e ficou dividida entre vergonha e raiva. Nervosa, desabafou: “Será que é vergonha? Passar vergonha? Gente, pelo amor de Deus, alguém viu? Seja o que Deus quiser. Eu vou chutar”.

5 imagensNany People posa com maquiagem e look em verdeNany está completando 50 anos de carreiraNany PeopleNany People foi apontada como uma das atrizes para viver Odete Roitman no remake de Vale TudoFechar modal.1 de 5

Nany People

Divulgação2 de 5

Nany People posa com maquiagem e look em verde

Instagram/Reprodução3 de 5

Nany está completando 50 anos de carreira

Michael Melo/ Metrópoles4 de 5

Nany People

5 de 5

Nany People foi apontada como uma das atrizes para viver Odete Roitman no remake de Vale Tudo

Divulgação

A aposta deu certo. Vergonha era realmente a resposta correta, garantindo a ela R$ 100 mil. Patrícia Abravanel destacou o momento: “Se acertar, vai para a próxima pergunta. Se errar, fica com R$ 40 mil. Agora é tudo ou nada”.

Na sequência, Nany recebeu a questão de R$ 200 mil: “A cor rosa do sal do Himalaia se deve principalmente à presença de qual mineral: magnésio, potássio, ferro ou cálcio?”. Mas preferiu não arriscar. “Não, R$ 100 mil já é uma excelente quantia. Muito obrigada”, disse.

A decisão a consagrou como campeã da edição com famosos. O segundo colocado foi Ratinho, que deixou a atração com R$ 80 mil.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.