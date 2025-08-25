Qual pergunta fez Nany People perder R$ 100 mil no Show do Milhão

O último episódio da temporada especial do Show do Milhão com celebridades, exibido nesse domingo (24/8) no SBT, teve clima de tensão e também um grande prêmio. A grande protagonista da noite foi Nany People, que chegou até a pergunta de R$ 100 mil.
A comediante encarou uma questão sobre cinema: “Qual dessas emoções está presente na animação Divertida Mente 2 e não fazia parte do primeiro filme?”. As opções eram vergonha, medo, raiva e alegria.
Com apenas as cartas disponíveis como ajuda, Nany eliminou duas alternativas e ficou dividida entre vergonha e raiva. Nervosa, desabafou: “Será que é vergonha? Passar vergonha? Gente, pelo amor de Deus, alguém viu? Seja o que Deus quiser. Eu vou chutar”.
Nany People
Nany People posa com maquiagem e look em verde
Nany está completando 50 anos de carreira
Nany People
Nany People foi apontada como uma das atrizes para viver Odete Roitman no remake de Vale Tudo
A aposta deu certo. Vergonha era realmente a resposta correta, garantindo a ela R$ 100 mil. Patrícia Abravanel destacou o momento: “Se acertar, vai para a próxima pergunta. Se errar, fica com R$ 40 mil. Agora é tudo ou nada”.
Na sequência, Nany recebeu a questão de R$ 200 mil: “A cor rosa do sal do Himalaia se deve principalmente à presença de qual mineral: magnésio, potássio, ferro ou cálcio?”. Mas preferiu não arriscar. “Não, R$ 100 mil já é uma excelente quantia. Muito obrigada”, disse.
A decisão a consagrou como campeã da edição com famosos. O segundo colocado foi Ratinho, que deixou a atração com R$ 80 mil.