Quando começa o veranico? Veja a previsão do tempo para a semana em SP

A temperatura deve aumentar gradativamente em São Paulo até o veranico que começa na próxima quarta-feira (20/8), quando as máximas previstas se aproximam ou até passam dos 30º C.

O veranico é um período de calor incomum para o inverno, marcado por tempo seco e temperaturas mais elevadas. O fenômeno costuma durar de três a cinco dias.

No entanto, a semana começa ainda com sensação de frio e variações de nuvens. Na capital paulista, a temperatura média é de 14ºC durante a manhã desta segunda-feira (18/8), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). O cenário atmosférico se repete na terça-feira (19/8).

No interior paulista, Campinas amanhece com os termômetros marcando entre 10°C e 12°C nos próximos dias, mas as máximas previstas são de 29ºC. Já Bauru deve atingir a casa dos 30°C desde esta segunda-feira, mesmo com a mínima prevista de 14°C.

O aumento significativo na temperatura acontece a partir de quarta-feira (20/8).

A capital deve atingir máxima de 32°C na sexta-feira (22/8), enquanto Campinas registra 33°C na quinta-feira (21/8), mesma marca prevista para Bauru, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a previsão, uma massa de ar seco, combinada a um bloqueio atmosférico, permitirá a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste, o que garantirá dias ensolarados e quentes.

A Defesa Civil fez um alerta para o risco elevado de queimadas, favorecido pelo tempo seco, pela baixa umidade e pelas altas temperaturas. A recomendação do órgão é evitar práticas que possam provocar incêndios, como queimar lixo, usar fogo na limpeza de terrenos ou descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e rodovias.