25/08/2025
Universo POP
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”

Quando trocar os lençóis? Expert revela a frequência ideal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
quando-trocar-os-lencois?-expert-revela-a-frequencia-ideal

De quanto em quanto tempo você troca a roupa de cama? O hábito, claro, está intimamente relacionado à higiene, mas também encontra ressonância nos princípios do Feng Shui.

Leia também

A neuroarquiteta e especialista em Feng Shui Cris Paola afirma que o ideal é trocar o lençol de baixo e a fronha semanalmente. Ela explica que a frequência garante a renovação da energia do ambiente, promovendo mais leveza e equilíbrio no quarto.

“No Feng Shui, a cama é o ponto de maior sensibilidade energética da casa, pois é onde passamos horas em repouso e regeneração. Dormir em roupas de cama limpas favorece o fluxo de energia vital, chamado de Chi”, acrescenta.

Já os cobertores e mantas mais pesadas devem ser lavadas a cada 15 dias durante o inverno ou em períodos em que seu uso seja constante. Também é importante lavar os itens antes de guardá-los ou a cada troca de estação.

“Mesmo que não aparentem estar sujos, são roupas de cama que acumulam poeira, ácaros e memórias energéticas. No Feng Shui, tecidos que envolvem o corpo precisam estar limpos e energeticamente neutros para favorecer um sono reparador e uma atmosfera harmoniosa”, diz Cris.

Dicas para manter os lençóis cheirosos por mais tempo

• Use gotas de óleo essencial, como lavanda ou eucalipto, diluídas em água e borrife levemente ao arrumar a cama.
• Guarde os lençóis com sachês naturais. Lavanda seca, cravo, canela ou carvão ativado são algumas opções.
• Evite guardar as peças ainda úmidas ou em locais abafados.
• Troque o forro regularmente, mesmo que ainda “pareça limpo”, para manter o frescor energético.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.