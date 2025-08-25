Quando trocar os lençóis? Expert revela a frequência ideal

De quanto em quanto tempo você troca a roupa de cama? O hábito, claro, está intimamente relacionado à higiene, mas também encontra ressonância nos princípios do Feng Shui.

Leia também

A neuroarquiteta e especialista em Feng Shui Cris Paola afirma que o ideal é trocar o lençol de baixo e a fronha semanalmente. Ela explica que a frequência garante a renovação da energia do ambiente, promovendo mais leveza e equilíbrio no quarto.

“No Feng Shui, a cama é o ponto de maior sensibilidade energética da casa, pois é onde passamos horas em repouso e regeneração. Dormir em roupas de cama limpas favorece o fluxo de energia vital, chamado de Chi”, acrescenta.

Já os cobertores e mantas mais pesadas devem ser lavadas a cada 15 dias durante o inverno ou em períodos em que seu uso seja constante. Também é importante lavar os itens antes de guardá-los ou a cada troca de estação.

“Mesmo que não aparentem estar sujos, são roupas de cama que acumulam poeira, ácaros e memórias energéticas. No Feng Shui, tecidos que envolvem o corpo precisam estar limpos e energeticamente neutros para favorecer um sono reparador e uma atmosfera harmoniosa”, diz Cris.

Dicas para manter os lençóis cheirosos por mais tempo

• Use gotas de óleo essencial, como lavanda ou eucalipto, diluídas em água e borrife levemente ao arrumar a cama.

• Guarde os lençóis com sachês naturais. Lavanda seca, cravo, canela ou carvão ativado são algumas opções.

• Evite guardar as peças ainda úmidas ou em locais abafados.

• Troque o forro regularmente, mesmo que ainda “pareça limpo”, para manter o frescor energético.