15/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Quarteto do Distrito Federal é escalado para jogo decisivo na Série C

Escrito por Metrópoles
quarteto-do-distrito-federal-e-escalado-para-jogo-decisivo-na-serie-c

O Distrito Federal voltará a ter um quarteto escalado em uma partida de divisão nacional profissional. Neste sábado (16/8), os árbitros locais estarão presentes no importante jogo entre CSA x Ituano, pela Série C.

Maguielson Lima comandará a partida, e terá como auxiliares Daniel Henrique e Lucas Modesto, enquanto Pedro Alves será o quarto árbitro. A última vez que isso havia acontecido foi também pela Série C, em setembro do ano passado.

Leia também

Maguielson apitará o seu segundo compromisso na competição. Neste ano ele também já apitou seis jogos pela Série B, além de ter atuado como quarto árbitro em sete partidas da elite na nacional e em um pela Copa do Brasil.

Daniel Henrique trabalhou como assistente em quatro duelos da competição. Além disso, já trabalhou neste ano em outros quatro na Série B e três disputas na Série A. Lucas Modesto atuou em seis partidas da competição neste ano. Além disso, fez três jogos na Série B, dois pela Copa do Brasil e um de Série D.

O jogo

O duelo acontece na reta final da Série C, e será muito importante para ambos os times, pois faltam apenas três compromissos, quem vencer seguirá com boas chances de se classificar, e quem perder pode ver a chance de brigar pelo acesso cada vez mais distante.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.