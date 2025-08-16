Quarteto do Distrito Federal é escalado para jogo decisivo na Série C

O Distrito Federal voltará a ter um quarteto escalado em uma partida de divisão nacional profissional. Neste sábado (16/8), os árbitros locais estarão presentes no importante jogo entre CSA x Ituano, pela Série C.

Maguielson Lima comandará a partida, e terá como auxiliares Daniel Henrique e Lucas Modesto, enquanto Pedro Alves será o quarto árbitro. A última vez que isso havia acontecido foi também pela Série C, em setembro do ano passado.

Leia também

Maguielson apitará o seu segundo compromisso na competição. Neste ano ele também já apitou seis jogos pela Série B, além de ter atuado como quarto árbitro em sete partidas da elite na nacional e em um pela Copa do Brasil.

Daniel Henrique trabalhou como assistente em quatro duelos da competição. Além disso, já trabalhou neste ano em outros quatro na Série B e três disputas na Série A. Lucas Modesto atuou em seis partidas da competição neste ano. Além disso, fez três jogos na Série B, dois pela Copa do Brasil e um de Série D.

O jogo

O duelo acontece na reta final da Série C, e será muito importante para ambos os times, pois faltam apenas três compromissos, quem vencer seguirá com boas chances de se classificar, e quem perder pode ver a chance de brigar pelo acesso cada vez mais distante.