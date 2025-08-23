23/08/2025
Quase 100% dos domicílios do Acre têm energia elétrica, revela Pesquisa Contínua do IBGE

Em relação à posse de bens, a pesquisa mostra que 93,7% dos domicílios possuíam geladeira

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE, mostra que 98,7% dos domicílios do Acre tinham acesso à energia elétrica em 2024, seja pela rede geral ou por fontes alternativas.

O levantamento revela que a cobertura de energia é elevada tanto em áreas urbanas quanto rurais/ Foto: Sergio Amaral, MDS

A maior parte, 95,4% (cerca de 268 mil domicílios), recebia energia da rede elétrica convencional, com fornecimento em tempo integral em 99,8% dos casos.

O levantamento revela que a cobertura de energia é elevada tanto em áreas urbanas quanto rurais, atingindo 99,9% nos domicílios urbanos e 93,9% nos rurais, mostrando menor, mas ainda alta disponibilidade no interior do estado.

Em relação à posse de bens, a pesquisa mostra que 93,7% dos domicílios possuíam geladeira, enquanto 62,2% tinham máquina de lavar roupa. Quanto a veículos, 29,0% das casas possuíam automóvel, 38,3% tinham motocicleta, e 12,4% dispunham de ambos.

 

