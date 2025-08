Quase 150 motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados durante a Expoacre

O ContilNet apurou junto ao Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) que mais de 100 pessoas foram autuadas por dirigirem bêbadas nas proximidades do parque de exposições da Expoacre 2025, durante as 9 noites do evento.

Ao todo, foram 148 condutores autuados pela Operação Lei Seca.

“Infelizmente, tivemos esse número que ainda é preocupante. Quando as pessoas insistem em dirigir alcoolizadas, as vidas de muitas outras são colocadas em risco. Por isso, a importância das operações e blitz que realizamos, especialmente nesses eventos”, disse a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Apesar do número, não foi registrado nenhum acidente de trânsito grave na região.

Penalidade

Quando um condutor é pego dirigindo embriagado, uma das primeiras consequências é a aplicação de uma multa. Essa infração é considerada gravíssima e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, resulta em uma multa no valor de R$2.934,70. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é suspensa por um período de 12 meses.

Além das penalidades administrativas, as consequências também podem ser criminais. Se o teste de alcoolemia acusar um teor de álcool no sangue superior a 0,34 miligramas por litro de ar alveolar expirado, o motorista poderá ser enquadrado no crime de embriaguez ao volante.

Assim, além das sanções administrativas, ele poderá ser preso em flagrante, com uma pena que pode variar de seis meses a três anos, dependendo das circunstâncias.