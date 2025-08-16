Quase metade dos homicídios registrados no Acre em 2025 está relacionada à guerra entre facções

Nos primeiros sete meses de 2025, o Acre registrou 86 homicídios, segundo dados do painel de registros da Polícia Civil do Estado.

Quase metade dos casos, 37 no total, tiveram como causa a guerra entre facções criminosas que há anos afeta o estado.

Em seguida, aparecem os homicídios motivados por razões fúteis, que somaram 23 ocorrências. Outros 21 casos ainda estão em fase de investigação para definição da motivação. Já os registros classificados como crimes passionais foram 2, além de 1 por bebedeira, 1 por legítima defesa e 1 por vingança.

Armas usadas nos crimes

A maioria dos homicídios foi cometida com arma de fogo (58,14%), seguida por armas brancas (26,74%) e outros meios (15,12%).

Capital concentra maior número de casos

A capital Rio Branco lidera os registros, com 47 homicídios. Em seguida vêm Cruzeiro do Sul, com 11 casos, e Epitaciolândia, com 4. Já os municípios de Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Senador Guiomard e Xapuri registraram apenas 1 homicídio cada até agora.