Quatro frutas que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum

A alimentação natural dos cães vem ganhando espaço entre tutores preocupados com o bem-estar dos seus pets. Você já se perguntou se pode oferecer frutas ou vegetais ao seu cachorro como um petisco saudável?
O pet traz alegria ao lar
Cuidar da dieta do seu pet é importante para promover saúde
Cuidar adequadamente do animal é missão do tutor
A ração tradicional todos os dias pode parecer pouco atraente para os cães
É preciso ter cuidado com a saúde bucal dos animais
Nem todos os alimentos que fazem bem para os humanos são seguros para os animais. Algumas frutas e vegetais podem ser grandes aliadas da saúde canina, enquanto outros representam riscos sérios à saúde do seu melhor amigo.
Confira, abaixo, quatro frutas que os amigos de quatro patas não pode comer de jeito nenhum:
- Abacate
Contém persina. Pode causar vômitos, diarreia e pancreatite.
- Cereja
Contém cianeto nas sementes, galhos e folhas. Muito perigoso.
- Uva
Extremamente tóxica. Pode causar falência renal aguda.
- Tomate verde/planta
Contém solanina, uma substância tóxica. Evitar partes verdes.
Continue a leitura no site Cães Online, parceiros do Metrópoles.