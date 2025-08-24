Quatro frutas que o seu cachorro não pode comer de jeito nenhum

A alimentação natural dos cães vem ganhando espaço entre tutores preocupados com o bem-estar dos seus pets. Você já se perguntou se pode oferecer frutas ou vegetais ao seu cachorro como um petisco saudável?

Nem todos os alimentos que fazem bem para os humanos são seguros para os animais. Algumas frutas e vegetais podem ser grandes aliadas da saúde canina, enquanto outros representam riscos sérios à saúde do seu melhor amigo.

Leia também

Confira, abaixo, quatro frutas que os amigos de quatro patas não pode comer de jeito nenhum:

Abacate

Contém persina. Pode causar vômitos, diarreia e pancreatite.

Cereja

Contém cianeto nas sementes, galhos e folhas. Muito perigoso.

Uva

Extremamente tóxica. Pode causar falência renal aguda.

Tomate verde/planta

Contém solanina, uma substância tóxica. Evitar partes verdes.

Continue a leitura no site Cães Online, parceiros do Metrópoles.