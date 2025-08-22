Quatro regiões do DF ficarão sem energia por seis horas nesta sexta

Nesta sexta-feira (22/8), endereços do Guará, Jardim Botânico, Plano Piloto e Sobradinho terão o fornecimento de energia elétrica interrompido, das 10h às 16h.
No Jardim Botânico, será afetado o Condomínio Belvedere Green, conjuntos 01 e 02. No Guará, a QE 40. No Plano Piloto, a Vila Planalto, Acampamento DFL, CS 01, CS 06. Em Sobradinho, a Vila Rabelo.
De acordo com a Neoenergia Brasília, o desligamento ocorrerá para que sejam realizados serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede.
Ainda segundo a companhia, a suspensão servirá para garantir a segurança das equipes durante a manutenção. Caso os serviços terminem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.
Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.