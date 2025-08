Quem é a blogueira que estava em carro com R$ 60 milhões em barras de ouro?

Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, o motorista flagrado carregando mais de 100 barras de ouro avaliadas em mais de R$ 60 milhões, estava acompanhado da esposa no momento da prisão. A mulher foi identificada como Suzy Alencar, influenciadora digital conhecida em Rondônia.

Logo que as informações sobre a apreensão do ouro e a prisão de Bruno foram divulgadas, a mulher deletou seu perfil no Instagram, onde acumulava cerca de 30 mil seguidores.

Em outra rede social, porém, os conteúdos continuam expostos. Em uma plataforma de vídeos na qual tem 31,5 mil seguidores, Suzy se diz criadora de conteúdo relacionado à maternidade e moda. O casal tem um filho de nove meses, que também estava no carro no momento da abordagem. Apesar de estar no veículo, a mulher foi liberada e não chegou a ser indiciada, segundo a defesa do casal.

Apreensão e defesa

A presença do ouro na caminhonete conduzida por Bruno Mendes foi descoberta quando o casal transitava pela BR-401, em Boa Vista (RR). Ao realizar a averiguação, os policiais encontraram mais de 100 barras do metal escondidas, totalizando 103 quilos. Pela cotação atual, a PRF calcula que o valor das barras de ouro se aproxima de R$ 60 milhões.

Em nota, a defesa do empresário, por meio do advogado Smiller Rodrigues de Carvalho, declarou que Bruno é um “cidadão primário, de bons antecedentes” e “trabalhador que, como milhares de brasileiros, atua em atividades relacionadas ao setor mineral”. O advogado defendeu que a extração mineral não é, por si só, criminosa, e que a ausência de regularização é que a transforma em infração.

A defesa confia que, no decorrer do processo, tudo será esclarecido, e rechaça “qualquer tentativa de criminalizar pessoas humildes que, embora atuem em setores economicamente marginalizados, não possuem envolvimento com organizações criminosas”.

