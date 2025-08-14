Quem é a nova namorada de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho

0
O ex-parceiro da influenciadora digital e estudante de Direito Jojo Todynho, Lucas Souza, assumiu um novo relacionamento. O ex-militar usou o Instagram para assumir a nova relação.
“Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração”, escreveu na publicação. Em uma sequência de fotos, os dois trocam carícias.
