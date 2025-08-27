Quem é Beatriz Bueno, criadora que polemizou origens de Camila Pitanga

O termo parditude ficou em alta nos últimos dias depois de uma polêmica envolvendo a criadora do termo, Beatriz Bueno, e a atriz Camila Pitanga. Na publicação, Beatriz usa a imagem da atriz para fazer uma crítica à classificação racial e ao reconhecimento social desigual.

De forma resumida, Beatriz Bueno disse que pessoas mais escuras e com traços associados ao fenótipo negro sofrem mais barreiras e discriminação do que mulheres de pele mais clara e conhecidas como Camila Pitanga.

Leia a matéria completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.