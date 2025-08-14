Quem é Carla Madeira, escritora que se apresenta no Metrópoles Talks

Com a marca de mais de 1 milhão de cópias vendidas, Carla Madeira é a próxima atração do Metrópoles Talks, em Brasília. O bate-papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias ocorre em 26 de agosto, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

Nascida em Belo Horizonte, a escritora ocupa o primeiro lugar do ranking dos autores mais lidos do Brasil. E isso se deve ao sucesso estrondoso dos livros Tudo é rio, lançado em 2014; A natureza da mordida, de 2018, que a firmou como um dos maiores nomes da literatura nacional contemporânea; e Véspera (de 2021) sua terceira obra, que foi recebida com entusiasmo pelo público e pela crítica.

Conhecida por sua narrativa envolvente, Carla iniciou sua primeira turnê internacional em 2024, com eventos de lançamento na Itália, na França e em Portugal, em que obras, como Tudo é rio, foram apresentadas em suas versões traduzidas. No mesmo ano, ela conquistou o prêmio de Melhor Livro do Ano de Autores Lusófonos com seu maior sucesso, concedido pela Bertrand, a mais antiga e maior rede de livrarias de Portugal.

Formada em jornalismo e publicidade, a autora trabalhou como professora de Redação Publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente também é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro, baseada na capital mineira.

Em uma entrevista à CNN Brasil, a escritora conta que nasceu em uma família onde a música e a arte eram presentes. “Meu pai era um intelectual e minha mãe mal completou o primário, mas era uma artista, de olhar para nuvem, fazer poesia, criou a gente cantando. Então, eram duas energias tão fortes para mim e eu cresci gostando muito dessas coisas. Minha paixão pela palavra veio através da música e não pela literatura. Foi Chico Buarque, Caetano, Gil, Clube da Esquina. Passei a adolescência tendo banda, fazendo show, cantando em bar, achando que eu ia ser cantora. E, quando chegou a hora de decidir qual curso superior eu iria fazer, como eu gostava de matemática e existia o temor na minha que eu fosse totalmente artista, fui para a matemática. Fiz dois anos e meio. Um dia, cheguei em casa e disse que não ia mais fazer. Fui para a comunicação. A publicidade usa todas as linguagens artísticas: a música, o cinema, a literatura. Eu fazia roteiro para filme, muitos tipos de textos. Isso me deu um treino de síntese, imagético, e acho que a minha literatura se beneficiou com isso”, revela.

Sucesso editorial

“Em entrevista ao jornal O Globo, Carla avalia o sucesso de suas obras: “Meus livros provocam muito afeto. Percebo que as pessoas falam do corpo para explicar o que sentiram lendo o livro: algo na boca do estômago, um soco, tesão. A pessoa é pega numa correnteza de questões. Gosto de falar do não definido, do que é ao mesmo tempo sagrado e profano, bom e mau, delicado e cruel, poético e indecente. Essa é a minha obsessão”, afirma.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h

Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

