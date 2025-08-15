15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Quem é Euro, marido de Hytalo Santos preso junto com o influenciador

Escrito por Metrópoles
quem-e-euro,-marido-de-hytalo-santos-preso-junto-com-o-influenciador

O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8) no interior de São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por exploração de menores. Junto com ele, foi detido Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, marido do influenciador. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, e a informação foi confirmada pelo Metrópoles após divulgação da GloboNews.

Euro ganhou notoriedade nacional ao se casar com Hytalo em 2023, em uma cerimônia luxuosa avaliada em cerca de R$ 4 milhões. O casamento chamou atenção por um detalhe incomum: cada convite vinha acompanhado de um iPhone 15 Pro Max, presente para os convidados.

Leia também

Nos últimos meses, Euro também foi protagonista de uma polêmica envolvendo Hytalo Santos. Internautas resgataram um vídeo em que ele comentava supostas atitudes do marido em relação a crianças, afirmando que Hytalo “usa crianças” e “faz o que imaginam e o que não imaginam” com elas.

5 imagensHytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)O homem foi preso em São PauloHytalo SantosHytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idadeFechar modal.1 de 5

Reprodução2 de 5

Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)

Reprodução/Instagram3 de 5

O homem foi preso em São Paulo

Reprodução4 de 5

Hytalo Santos

Hytalo Santos5 de 5

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Reprodução/Instagram

Apesar disso, após acusações de exploração infantil e críticas do youtuber Felca, Euro se pronunciou publicamente para defender Hytalo.

Em desabafo publicado nos stories do Instagram, ele disse: “Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?”.

Pouco tempo depois, o perfil de Euro foi derrubado das redes sociais, assim como as páginas de Hytalo Santos, após denúncias relacionadas às investigações de exploração infantil. O casal agora segue à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam na Paraíba.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.