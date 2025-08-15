Quem é Euro, marido de Hytalo Santos preso junto com o influenciador

O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8) no interior de São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por exploração de menores. Junto com ele, foi detido Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, marido do influenciador. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, e a informação foi confirmada pelo Metrópoles após divulgação da GloboNews.

Euro ganhou notoriedade nacional ao se casar com Hytalo em 2023, em uma cerimônia luxuosa avaliada em cerca de R$ 4 milhões. O casamento chamou atenção por um detalhe incomum: cada convite vinha acompanhado de um iPhone 15 Pro Max, presente para os convidados.

Nos últimos meses, Euro também foi protagonista de uma polêmica envolvendo Hytalo Santos. Internautas resgataram um vídeo em que ele comentava supostas atitudes do marido em relação a crianças, afirmando que Hytalo “usa crianças” e “faz o que imaginam e o que não imaginam” com elas.

Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)

O homem foi preso em São Paulo

Hytalo Santos

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Apesar disso, após acusações de exploração infantil e críticas do youtuber Felca, Euro se pronunciou publicamente para defender Hytalo.

Em desabafo publicado nos stories do Instagram, ele disse: “Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?”.

Pouco tempo depois, o perfil de Euro foi derrubado das redes sociais, assim como as páginas de Hytalo Santos, após denúncias relacionadas às investigações de exploração infantil. O casal agora segue à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam na Paraíba.