Quem é Hytalo Santos, preso acusado de exploração de menores

O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8), em São Paulo. A informação foi divulgada pela Globonews e confirmada pelo Metrópoles. Acusado de adultização de crianças e adolescentes por Felca, ele é investigado pelos Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores.

Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, marido do influenciador, também foi preso. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba.

Denúncias de Felca

O influenciador Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, publicou um vídeo sobre adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

No conteúdo, ele denuncia que Hytalo Santos sexualiza crianças e adolescentes e produz conteúdos voltados a homens pedófilos.

Bressanim mostra conteúdos gravados pelo paraibano em que os jovens aparecem em bebidas ambientes com bebidas alcoólicas e em momentos de intimidade.

Ele também destaca que o influenciador usava as crianças para ter engajamento.

“Uma menor de idade sexualizada (…) Enquanto tem número, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraído por esse material”, pontuou.

O vídeo com as denúncias conta com mais de 40 milhões de visualizações e pode ser visto no perfil de Felca no YouTube.

Vídeo mostra momento em que Hytalo Santos e marido são presos. Veja

Quem é Hytalo Santos

Natural de Cajazeiras, cidade do interior da Paraíba, Hitalo José Santos Silva tem 27 anos e começou a publicar vídeos nas redes sociais em 2018. Na época, ele apostava em conteúdos com danças e começou a estourar após gravar com Eduarda Brasil, que venceu o The Voice Kids no mesmo ano.

O homem foi preso em São Paulo

Hytalo Santos

Kamylinha e Hytalo Santos

Kamylinha e Hytalo Santos

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Hytalo Santos

Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)

Além dos trabalhos nas redes sociais, Hytalo fez diversos tipos de trabalhos, que incluíram vendas, faxinas, trabalhos como babá e como professor de zumba. Foi em uma dessas aulas, que ministrava em uma praça, que conheceu Kamylinha.

Na época, a adolescente tinha 12 anos e eles começaram a gravar vídeos juntos. “Ela já era minha fã e eu nem seguidor tinha, mas ela já era minha fã. Aí eu me achava que tinha fãs. Tinha uns quatro, cinco fãs que me esperavam [depois das aulas], tudo do tamanho dela”, contou ao PodCats em maio deste ano.

Os vídeos de danças antes gravados apenas por ele, começaram a ser protagonizados também por menores de idade. Em muitos dos conteúdos, crianças e adolescentes apareciam com roupas curtas e decotadas.

Após alguns anos de trabalho nas redes sociais, ele passou a morar em um espaço que chamava de mansão e levou alguns jovens que apelidou de “filhos” para morar com ele.

Após alguns anos de trabalho nas redes sociais, ele passou a morar em um espaço que chamava de mansão e levou alguns, que apelidou de “filhos”, para morar com ele. Além da moradia, os adolescentes recebiam educação, alimentação e suporte financeiro, enquanto apareciam nos conteúdos produzidos por Hytalo.

Um dos nomes mais conhecidos da tuma de Hytalo Santos é Kamylinha. A jovem de 17 anos é citada nos vídeos de Felca e está envolvida em diversas polêmicas, como a gravidez precoce anunciada em maio.

O bebê seria fruto de um affair entre ela e o irmão de Hytalo, Hyago Santos. No entanto, a gravidez não vingou e ela teria perdido o bebê poucos meses após a descoberta.

