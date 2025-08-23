Quem é Luan Pereira, cantor que causou ciúmes em Dado Dolabella

A coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, nesta sexta-feira (22/8), uma confusão em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, envolvendo Dado Dolabella, Luan Pereira e Wanessa Camargo.

De acordo com fontes ouvidas pela coluna, o ator teria se irritado ao ver o cantor dançando ao lado de Wanessa e, em seguida, partiu para cima de Luan, empurrando-o.

Em suas redes sociais, Wanessa confirmou o episódio e classificou a situação como “um momento infeliz”.

Leia também

Quem é Luan Pereira

Luan Pereira, de 22 anos, integra a nova geração do sertanejo e está inserido no movimento conhecido como agronejo, que mistura referências urbanas ao universo rural.

Natural de Suzano, na Grande São Paulo, e criado em Rosana, cidade que faz divisa com o Paraná e o Mato Grosso do Sul, o artista começou a cantar ainda na escola e, nos últimos anos, conquistou projeção nacional.

Entre seus principais sucessos estão Dentro da Hilux (parceria com MC Daniel e MC Ryan SP) e Ela Pirou na Dodge Ram, que alcançaram grande repercussão nas plataformas digitais. Atualmente, o cantor reúne cerca de 14,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Nas redes sociais, Luan também mantém forte presença: soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 7,7 milhões no TikTok, onde compartilha conteúdos musicais e interage com fãs.

Ao longo da carreira, já gravou parcerias com artistas como Ana Castela, Zé Felipe, Gustavo Mioto, Fernando & Sorocaba e Bruno & Barretto.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

O cantor Luan Pereira.

Reprodução/Internet. 2 de 6

O cantor Luan Pereira.

Reprodução/Internet. 3 de 6

O cantor Luan Pereira.

Reprodução/Internet. 4 de 6

O cantor Luan Pereira.

Reprodução/Internet. 5 de 6

O cantor Luan Pereira.

Reprodução/Internet. 6 de 6

O cantor Luan Pereira.

Entenda a polêmica

Segundo fontes da coluna, Wanessa e outros participantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, participavam de uma confraternização quando a confusão teve início.

Durante a confraternização, Luan Pereira — que também integra o elenco da competição de dança — teria mostrado um passo para Wanessa, segurando-a pela cintura. A namorada do cantor estava presente, e não havia indícios de paquera. Ainda assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes e empurrado o sertanejo, que acabou caindo no chão.

Na sequência, Dado também teria empurrado Wanessa. O ator foi retirado do bar após a confusão, enquanto a cantora deixou o local acompanhada do colega de elenco Alan de Souza, seguindo para o hotel Hilton, onde está hospedada.

Fontes informaram que Dado tentou ir atrás de Wanessa no hotel, mas não conseguiu contato com a cantora. A orientação da artista à equipe teria sido acionar a polícia contra o ex-companheiro.

O que disse Wanessa Camargo

Nos stories de seu perfil no Instagram, a cantora confirmou que o ator teve uma crise de ciúmes em relação a Luan Pereira, mas negou ter sido agredida.

“Gente, voltando pra SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!”, escreveu.