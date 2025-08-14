14 de agosto de 2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024

Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado por corrupção

Escrito por Metrópoles
quem-e-marcelo-lima,-prefeito-de-sao-bernardo-afastado-por-corrupcao

O prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo nesta quinta-feira (14/8) durante uma operação da Polícia Federal contra um esquema de corrupção envolvendo as secretarias de Obras e Saúde do município.

Lima já foi vereador na cidade e se elegeu como vice-prefeito em 2016 e em 2020 na chapa de Orlando Morando (PSDB), ex-prefeito de São Bernardo e atual secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo.

6 imagensPrefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, é do PodemosO ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos)O deputado federal cassado Marcelo Lima (PSB-SP)Marcelo de Lima FernandesPF apreende dinheiro em espécie em operação contra corrupção em São Bernardo do CampoFechar modal.1 de 6

Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo

Reprodução/ Instagram2 de 6

Prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, é do Podemos

Reprodução/ Instagram3 de 6

O ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos)

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados4 de 6

O deputado federal cassado Marcelo Lima (PSB-SP)

Reprodução redes sociais5 de 6

Marcelo de Lima Fernandes

Câmara dos Deputados6 de 6

PF apreende dinheiro em espécie em operação contra corrupção em São Bernardo do Campo

Divulgaão PF

Em 2022, ele foi eleito deputado federal, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por infidelidade partidária em novembro de 2023. À época, o Tribunal entendeu que a desfiliação do parlamentar, que estava no Solidariedade, aconteceu sem justa causa, o que é considerado ilegal.

Leia também

Apesar de ter composto a chapa de Morando em 2020, Marcelo Lima não foi apoiado pelo atual secretário nas eleições do ano passado. Disputando a vaga de prefeito, Lima venceu Alex Manente (Cidadania) com 28,64% dos votos.

Com o afastamento do prefeito, a vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jéssica Cormick, irá assumir o cargo.

Operação da PF

Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta, dois mandados de prisão preventiva, além de 20 mandados de busca e apreensão e medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal, nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema, todas no estado de São Paulo.

As medidas cautelares, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incluem ainda o afastamento de cargos públicos e o monitoramento eletrônico.

Os investigados responderão, na medida de suas condutas, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa.

Metrópoles solicitou posicionamento da Prefeitura de São Bernardo do Campo e aguarda retorno.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.