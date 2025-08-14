Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado por corrupção

O prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo nesta quinta-feira (14/8) durante uma operação da Polícia Federal contra um esquema de corrupção envolvendo as secretarias de Obras e Saúde do município.

Lima já foi vereador na cidade e se elegeu como vice-prefeito em 2016 e em 2020 na chapa de Orlando Morando (PSDB), ex-prefeito de São Bernardo e atual secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo.

Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo

Prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, é do Podemos

O ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos)

O deputado federal cassado Marcelo Lima (PSB-SP)

Marcelo de Lima Fernandes

PF apreende dinheiro em espécie em operação contra corrupção em São Bernardo do Campo

Em 2022, ele foi eleito deputado federal, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por infidelidade partidária em novembro de 2023. À época, o Tribunal entendeu que a desfiliação do parlamentar, que estava no Solidariedade, aconteceu sem justa causa, o que é considerado ilegal.

Apesar de ter composto a chapa de Morando em 2020, Marcelo Lima não foi apoiado pelo atual secretário nas eleições do ano passado. Disputando a vaga de prefeito, Lima venceu Alex Manente (Cidadania) com 28,64% dos votos.

Com o afastamento do prefeito, a vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jéssica Cormick, irá assumir o cargo.

Operação da PF

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta, dois mandados de prisão preventiva, além de 20 mandados de busca e apreensão e medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal, nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema, todas no estado de São Paulo.

As medidas cautelares, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incluem ainda o afastamento de cargos públicos e o monitoramento eletrônico.

Os investigados responderão, na medida de suas condutas, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa.

O Metrópoles solicitou posicionamento da Prefeitura de São Bernardo do Campo e aguarda retorno.