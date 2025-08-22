Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

O novo ministro da Igualdade e Equidade da Colômbia, Juan Carlos Florián, chamou a atenção da imprensa internacional ao assumir o cargo nesta semana. Florián carrega em sua trajetória um passado como ator pornô e trabalhador sexual, experiência que ele próprio traz à tona como parte de sua luta em defesa da comunidade LGBTQIAPN+ e de outras minorias historicamente marginalizadas.

Ex-vice-ministro desde abril, o agora ministro sempre falou abertamente sobre sua história. Ele também vive com HIV e já foi imigrante, condições que reforçam sua bandeira pela inclusão social.

“Não venho da elite. Venho das ruas, da luta, do verdadeiro ativismo. Eu era trabalhador sexual, criava conteúdo adulto, sou HIV positivo e era migrante. Mas também sou cientista político, gestor público, defensor dos direitos humanos e, acima de tudo, um filho do povo que nunca esquece de onde vem”, escreveu em publicação no Instagram.

A escolha de Florián foi cercada de polêmicas, já que o presidente Gustavo Petro enfrentou críticas dentro e fora do governo por conta do passado do novo ministro. Ainda assim, a nomeação reflete a proposta de ampliar vozes diversas dentro da política colombiana.

Além do ativismo, Florián acumula experiência em entidades internacionais, como Médicos Sem Fronteiras e Save the Children, e já liderou uma organização LGBTQIA+ em Bogotá. Por conta da militância, chegou a sofrer ameaças de morte.

Em seu discurso de posse, o ministro reforçou que seguirá comprometido em “trabalhar em prol de populações historicamente excluídas”.

📌 Fonte: El País

✍️ Redação ContilNet Notícias