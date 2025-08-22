22/08/2025
Universo POP
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu

Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

Juan Carlos Florián, novo ministro da Igualdade e Equidade, transforma trajetória de vida em bandeira política

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O novo ministro da Igualdade e Equidade da Colômbia, Juan Carlos Florián, chamou a atenção da imprensa internacional ao assumir o cargo nesta semana. Florián carrega em sua trajetória um passado como ator pornô e trabalhador sexual, experiência que ele próprio traz à tona como parte de sua luta em defesa da comunidade LGBTQIAPN+ e de outras minorias historicamente marginalizadas.

Reprodução/Instagram @juanflorians

Ex-vice-ministro desde abril, o agora ministro sempre falou abertamente sobre sua história. Ele também vive com HIV e já foi imigrante, condições que reforçam sua bandeira pela inclusão social.

“Não venho da elite. Venho das ruas, da luta, do verdadeiro ativismo. Eu era trabalhador sexual, criava conteúdo adulto, sou HIV positivo e era migrante. Mas também sou cientista político, gestor público, defensor dos direitos humanos e, acima de tudo, um filho do povo que nunca esquece de onde vem”, escreveu em publicação no Instagram.

A escolha de Florián foi cercada de polêmicas, já que o presidente Gustavo Petro enfrentou críticas dentro e fora do governo por conta do passado do novo ministro. Ainda assim, a nomeação reflete a proposta de ampliar vozes diversas dentro da política colombiana.

Além do ativismo, Florián acumula experiência em entidades internacionais, como Médicos Sem Fronteiras e Save the Children, e já liderou uma organização LGBTQIA+ em Bogotá. Por conta da militância, chegou a sofrer ameaças de morte.

Em seu discurso de posse, o ministro reforçou que seguirá comprometido em “trabalhar em prol de populações historicamente excluídas”.

📌 Fonte: El País
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.