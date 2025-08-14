Quem é o lanterneiro que matou mulher a facadas e fugiu para igreja

O lanterneiro que matou a companheira a facadas e fugiu para uma igreja foi identificado como William Lopes (foto em destaque), de 28 anos. Segundo a polícia, ele já possui passagens por roubo, extorsão e posse ilegal de arma de fogo.
William assassinou Camila Pereira Lopes, também de 28 anos, com pelo menos três facadas na região do tórax, em frente à casa onde o casal morava (foto abaixo).
Entenda o caso:
O feminicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (13/8), na QL 8, Conjunto H, do Itapoã 2.
O companheiro de Camila, William Lopes, também de 28 anos, fugiu do local após o crime e se escondeu dentro de uma igreja.
O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, acionado para socorrer a vítima.
Ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).
O crime teria ocorrido após Camila atear fogo nos pertences do companheiro durante uma crise de ciúmes. O incêndio levou o proprietário do imóvel a registrar um boletim de ocorrência contra a mulher.
O casal estava junto havia cerca de um ano. Testemunhas confirmaram que Camila e William mantinham um relacionamento conturbado. A mulher deixa um filho de outro relacionamento.