Quem é o lanterneiro que matou mulher a facadas e fugiu para igreja

Escrito por Metrópoles
quem-e-o-lanterneiro-que-matou-mulher-a-facadas-e-fugiu-para-igreja

O lanterneiro que matou a companheira a facadas e fugiu para uma igreja foi identificado como William Lopes (foto em destaque), de 28 anos. Segundo a polícia, ele já possui passagens por roubo, extorsão e posse ilegal de arma de fogo.

William assassinou Camila Pereira Lopes, também de 28 anos, com pelo menos três facadas na região do tórax, em frente à casa onde o casal morava (foto abaixo).

Veja imagens: 

6 imagensEla foi assassinada com pelo menos três golpes de facaCamila Pereira Lopes, de 28 anosWilliam Lopes, de 28 anosWilliam tem outras passagens pela políciaApós cometer o crime, o lanterneiro fugiu para uma igrejaFechar modal.1 de 6

Camila morreu em frente à casa onde o casal morava

Imagem obtida pelo Metrópoles2 de 6

Ela foi assassinada com pelo menos três golpes de faca

Imagem obtida pelo Metrópoles3 de 6

Camila Pereira Lopes, de 28 anos

Reprodução / Redes sociais4 de 6

William Lopes, de 28 anos

Imagem obtida pelo Metrópoles5 de 6

William tem outras passagens pela polícia

Reprodução / Redes sociais6 de 6

Após cometer o crime, o lanterneiro fugiu para uma igreja

Reprodução / Redes sociais

Entenda o caso:

O feminicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (13/8), na QL 8, Conjunto H, do Itapoã 2.
O companheiro de Camila, William Lopes, também de 28 anos, fugiu do local após o crime e se escondeu dentro de uma igreja.
O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, acionado para socorrer a vítima.

Ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

O crime teria ocorrido após Camila atear fogo nos pertences do companheiro durante uma crise de ciúmes. O incêndio levou o proprietário do imóvel a registrar um boletim de ocorrência contra a mulher.

O casal estava junto havia cerca de um ano. Testemunhas confirmaram que Camila e William mantinham um relacionamento conturbado. A mulher deixa um filho de outro relacionamento.

