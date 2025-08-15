Quem é o Tarado do baú que filmou e encostou pênis em passageiras

O homem de 28 anos, apelidado de Tarado do Baú, foi identificado como Danilo Matos dos Santos (foto em destaque). O caso veio à tona após a Polícia Civil de Goiás (PCGO) receber denúncias de importunação sexual dentro de um ônibus que fazia o trajeto entre Céu Azul (GO) e Brasília.

Imagens:



Danilo Matos dos Santos. de 28 anos



Em vídeos registrados, é possível ver o homem encostando o pênis em uma mulher que estava em pé dentro do ônibus



As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha vivido situação semelhante denuncie, para que mais casos sejam investigados e medidas legais sejam tomadas

Mais detalhes:

O caso ganhou repercussão nas redes sociais na terça-feira (12/8), quando uma postagem alertou sobre a ação do criminoso.

Após tomar conhecimento do ocorrido, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso, no Entorno do DF, iniciou as investigações.

Em vídeos registrados, é possível ver o homem encostando o pênis em uma mulher que estava em pé dentro do ônibus, enquanto se filma cometendo o ato. Em outro vídeo, ele aparece filmando as nádegas de uma passageira, que posteriormente desce do coletivo.

Vídeo do abuso gravado pelo próprio Danilo:

A delegada Sâmia Noleto, titular da Deam de Valparaíso, explicou que a unidade tomou conhecimento do caso após as imagens começarem a circular na internet. Segundo ela, os abusos teriam ocorrido ainda em 2023, mas só agora vieram à tona.

A delegada reforça que está em busca de outras vítimas que possam prestar depoimento e representar criminalmente contra o abusador. As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha vivido situação semelhante denuncie, para que mais casos sejam investigados e medidas legais sejam tomadas.

A coluna Na Mira tenta localizar a defesa do investigado.