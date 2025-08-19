19/08/2025
Quem é o traficante suspeito de matar jovem após ter convite recusado

O traficante do Terceiro Comando Puro (TCP) suspeito de matar uma jovem de 22 anos que se recusou a sair com ele após um baile funk foi identificado como Bruno da Silva Loureiro, o Coronel (foto em destaque).

O criminoso é apontado como chefe do tráfico na comunidade do Muquiço, em Guadalupe (RJ) — área controlada pela mesma facção.

Detalhes do caso:

  • O crime foi cometido na madrugada desse domingo (17/8), na saída de um baile funk na comunidade da Coreia, na zona oeste do Rio de Janeiro.
  • Sther Barroso dos Santos (foto abaixo), de 22 anos, foi agredida e largada em frente à casa da família dela.
  • Segundo relatos à polícia, antes de morar na Vila Aliança, Sther e a família moravam no Muquiço.

Vítima estava desfigurada

De acordo com a polícia, parentes de Sther disseram que ela foi encontrada abandonada e estava toda desfigurada.

Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no Realengo, mas já sem vida.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido preso.

