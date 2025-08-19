Quem é o traficante suspeito de matar jovem após ter convite recusado

O traficante do Terceiro Comando Puro (TCP) suspeito de matar uma jovem de 22 anos que se recusou a sair com ele após um baile funk foi identificado como Bruno da Silva Loureiro, o Coronel (foto em destaque).
O criminoso é apontado como chefe do tráfico na comunidade do Muquiço, em Guadalupe (RJ) — área controlada pela mesma facção.
Detalhes do caso:
- O crime foi cometido na madrugada desse domingo (17/8), na saída de um baile funk na comunidade da Coreia, na zona oeste do Rio de Janeiro.
- Sther Barroso dos Santos (foto abaixo), de 22 anos, foi agredida e largada em frente à casa da família dela.
- Segundo relatos à polícia, antes de morar na Vila Aliança, Sther e a família moravam no Muquiço.
Vítima estava desfigurada
De acordo com a polícia, parentes de Sther disseram que ela foi encontrada abandonada e estava toda desfigurada.
Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no Realengo, mas já sem vida.
O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido preso.